Cuentas más claras en empleo

La segunda vuelta presidencial nos deja con dos programas entre los que elegir. Si bien ambos candidatos esperan generar crecimiento económico y empleo, los mecanismos que usarían son distintos.

El programa de José Antonio Kast tiene cuatro medidas en su sección de empleo: cambiar la indemnización laboral, aumentar la flexibilidad laboral, cambios en la normativa y dirección de trabajo y terminar con el “préstamo estatal” establecido en la reforma de pensiones. Jeannette Jara cuenta con siete medidas para creación de empleo y siete para la mejora de las condiciones laborales. Las primeras incluyen la creación de una agencia nacional de empleo que coordine capacitación, certificación e intermediación laboral, y el fortalecimiento del cuidado. Las segundas incluyen la negociación multinivel y limitación del subcontrato. Al mismo tiempo, se considera un ingreso vital de $ 750.000, que se realizaría con un aumento del salario mínimo y subsidios a empresas y los trabajadores.

“Ninguno de los candidatos establece una meta de creación de empleo en su administración. Aunque empleo en la mayor parte se genera en el sector privado, el Estado establece regulaciones, contextos y puede impulsar o no el crecimiento”.

En el caso del primer candidato, las propuestas buscan flexibilizar la contratación. Las medidas apuntan en su conjunto a que esta flexibilidad, en conjunto con el crecimiento económico, generen un aumento del empleo formal. Esta aproximación supone que la oferta de trabajo puede responder, y que no es necesaria la intervención del Estado. Por otro lado, las propuestas de la candidata tienen otro modelo de mercado del trabajo, en el que el rol del Estado es activo. Sus medidas van en distintas direcciones: buscarían mejorar la productividad, eliminar desigualdades, aumentar salarios y aumentar el poder de negociación de los trabajadores. Un aumento de la productividad puede generar empleo, un aumento de los costos laborales puede disminuirlo. El efecto neto es ambiguo en teoría, sin embargo, la evidencia en el caso de Chile apunta a que los aumentos de los costos laborales en los años recientes han generado disminución en el empleo formal. Por otro lado, dado que la candidata también espera aumentar el crecimiento, se entiende que se espera que este crecimiento aumente el empleo.

En el trimestre Agosto-Octubre, la tasa de desempleo fue de 8,4% y hay 866 mil desocupados. La tasa de participación laboral aún está bajo el nivel pre pandemia, La tasa de empleo femenina por fin está bajo el 9%, pero con una cifra de 8,8% está aún alrededor un punto porcentual sobre los niveles pre-estallido. El efecto de esta alta tasa en la pobreza lo conoceremos en enero con la publicación de los resultados de la encuesta Casen, pero es de esperar que este alto desempleo contribuya directamente a la disminución de ingresos de los hogares vulnerables.

En este contexto, extraña que ambos programas no cuenten con metas de empleo en sus programas de Gobierno. Si bien el candidato Kast establece una meta de crecimiento del 4%, ninguno de los candidatos establece una meta de creación de empleo en su administración. Aunque empleo en la mayor parte se genera en el sector privado, el Estado establece regulaciones, contextos y puede impulsar o no el crecimiento. En este sentido, establecer metas en empleo puede generar una hoja de ruta que facilite el cumplimiento de la meta. Al mismo tiempo, puede permitir al elector diferenciar las propuestas de los candidatos, y a los especialistas, discutir sobre los supuestos que están detrás de estas estimaciones. Por ejemplo, es clave saber cuál es la elasticidad empleo-producto que las candidaturas están considerando, y cómo estas se pueden ver afectadas por las medidas complementarias establecidas en los programas, así como cómo incorporan el efecto de la inteligencia artificial en las distintas ocupaciones. Asimismo, discutir sobre los efectos de los aumentos de los costos laborales, y el efecto en los salarios y en pobreza también es de primer orden. Finalmente, establecer una meta permite generar accountability sobre los resultados de quién resulte electo.

Dados los malos resultados en desempleo que muestra el país, sorprende la ausencia de metas de las candidaturas en esta área.