Cuidados para reactivar el empleo

En el informe de la Mesa de Reactivación Laboral entregado la semana pasada, los integrantes que conformamos la comisión encargada por el ministro Tomás Rau entregamos un set de propuestas en materia de cuidados, subsidios al empleo, jóvenes y formalidad, capacitación, regulación laboral e información sobre el mercado del trabajo. Estas propuestas componen la infraestructura que debiera sostener y mejorar el mercado laboral, y es de especial relevancia el apoyo de los distintos actores alrededor de esta agenda para reactivar el empleo.

En el trimestre marzo-mayo, la tasa de desocupación femenina se mantuvo en 10,5%, y la tasa de ocupación (ocupados sobre población en edad de trabajar) se mantuvo en un 48%. Al mismo tiempo, de acuerdo a la encuesta Casen 2024, el 94% de quienes están fuera del mercado laboral por cuidado de hijos o adultos mayores son mujeres. En este contexto, en la Mesa de Reactivación Laboral propusimos cuatro medidas.

El punto de partida es la sala cuna, donde el artículo 203 del Código del Trabajo funciona como un impuesto a la contratación femenina. El proyecto de ley en trámite en el Senado corrige esto creando un fondo financiado con cotizaciones del empleador, sin elevar el costo laboral total. Es una reforma largamente esperada, y su aprobación debiera ser prioridad legislativa. Sugerimos además considerar entregar recursos adicionales al sistema público, garantizar que el monto del beneficio sea suficiente, y establecer evaluaciones frecuentes a la sostenibilidad del fondo de salas cunas considerado en el proyecto de ley y al seguro de cesantía.

“La agenda de cuidados es infraestructura para el crecimiento. Aprobar el proyecto de salas cunas es el primer paso, no debería ser el único ni el último”.

El tramo entre los 2 y 4 años de edad no se encuentra adecuadamente cubierto: la brecha de cobertura respecto a la OECD supera los 20 puntos porcentuales. Si bien hoy existe el derecho a jardines infantiles públicos para el 60% más vulnerable de la población, no hay acceso universal en este tramo etario. Proponemos fijar como meta cerrar esta brecha, aprendiendo de la implementación de sala cuna una vez aprobado el proyecto de ley, y realizar una estimación de costos y financiamiento a partir de este aprendizaje. Adicionalmente, se propone evaluar destinar financiamiento estatal de la educación superior a financiar el acceso universal a jardines infantiles en este nivel.

La jornada escolar no es compatible con un trabajo de tiempo completo, y el actual programa 4 a 7, que provee actividades extraprogramáticas después de la jornada escolar, sólo cubre 1% de la demanda potencial. Se propone transformarlo en un sistema integrado de cuidado extraescolar, que permita definir los cupos en función de la demanda y no de la disposición de cada municipalidad.

Junto a estas tres propuestas, sugerimos establecer un sistema centralizado de monitoreo de cupos de educación preescolar, que integre cupos, matrículas y listas de espera de establecimientos públicos y privados, así como una plataforma de postulación única al sistema público.

Finalmente, de naturaleza distinta pero igualmente relevante, se propone flexibilizar el teletrabajo para quienes cuidan, de manera que puedan ejercerlo sin quedar sujetos a una jornada fija.

La agenda de cuidados es infraestructura para el crecimiento. Aprobar el proyecto de salas cunas es el primer paso, no debería ser el único ni el último.