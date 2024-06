DF Capital Sostenible | La importancia del tono del discurso de los líderes del IPSA y los gigantes de Wall Street

Considerando que, en general, las cartas en las memorias de las empresas en Chile tienen un enfoque principalmente orientado a entregar resultados financieros, resulta interesante ver cómo estas temáticas han ido posicionándose con fuerza en el discurso y en la agenda. Algo similar a lo que podemos apreciar en las cartas de algunos destacados líderes de la banca y servicios financieros de Wall Street, como Jamie Dimon de JPMorgan Chase o Larry Fink de BlackRock, cuyos análisis del entorno, perspicaces, elevados y con una perspectiva global, las han vuelto objeto de interés para un gran número de personas, que van mucho más allá de sus evidentes stakeholders.

Jamie Dimon y Larry Fink bien saben que las cartas en las memorias pueden ser instrumentos poderosos que, más allá de solo constituir un espacio de rendición de cuentas, tienen gran valor para proyectar el propósito de la empresa y contribuir a poner el acento en los temas relevantes.

Es así que Dimon no solo se limita a dar su apreciación en estas materias ni a enumerar los esfuerzos de su compañía, sino que dimensiona la magnitud del desafío señalando que la inversión necesaria para cumplir los objetivos climáticos, estimada en más de US$ 5 billones anuales, podría generar un crecimiento económico y oportunidades a una escala no vista desde la revolución industrial. Además, comparte cinco elementos o palancas clave a abordar para avanzar de forma efectiva, las cuales emergen de un análisis colaborativo e involucran esfuerzos tanto a nivel público como privado.

Por su parte, Fink sostiene que si bien a corto plazo los esfuerzos frente al cambio climático podrían generar una mayor actividad económica, lo cierto es que aún existe gran incertidumbre respecto a los efectos reales que este tendrá a largo plazo y lo que podríamos estar obviando en el camino. No obstante, enfatiza, debemos tener presente que gobiernos, empresas y accionistas deben avanzar en una misma dirección, que es enfrentar este gran desafío global.

Que el cambio climático sea parte esencial del discurso de los líderes de las principales compañías del país es una buena señal. En muchos casos, ya podemos ver cómo está generando nuevas realidades de la mano de empresas, startups, instituciones públicas, gremios, organizaciones e, incluso, personas naturales que están generando cambios muy potentes y elevando el liderazgo de nuestro país en esta materias.

Por eso, el llamado es a seguir reforzando estos mensajes con una perspectiva holística del negocio y su entorno, fortaleciendo la narrativa, las ideas y el discurso, para promover la co-construcción de nuevas realidades que calen cada vez con más fuerza, inspirando y movilizando a más stakeholders y otras personas hacia la materialización de un futuro más sostenible.