DF Conexión Asia | Vietnam y el arte de no elegir

El truco, al cruzar la carretera en Hanói, es evitar los movimientos bruscos o las pausas. Al mismo tiempo, el olvido total del tráfico tampoco es aconsejable. Entonces, ¿quién tiene preferencia? El peatón, por supuesto, al que hay que rodear. Pero también el automovilista, al menos el de dos ruedas, cuyo estatus imperial no se detiene en el bordillo. Es un “y”, no un “o”.

Pero entonces, ¿qué no está aquí? Esta es la República Socialista de Vietnam y un prolífico firmante de acuerdos de libre comercio. (Un sereno Ho Chi Minh me mira desde los billetes con los que pago la cuenta de un bar. Calle arriba hay un Bang & Olufsen). Esta habilidad para vivir en dos mundos mentales al mismo tiempo llega hasta lo más alto.

“Si el sudeste asiático es la bisagra de la pugna entre Estados Unidos y China, Vietnam tiene derecho a ser la bisagra de la bisagra”.

Si el sudeste asiático es la bisagra de la pugna entre Estados Unidos y China, Vietnam tiene derecho a ser la bisagra de la bisagra. En 2023, el Instituto Lowy de Sídney estimó que ningún Estado de la región era más equidistante entre las dos potencias -diplomática, cultural, militar y comercialmente-, excepto Singapur, que tiene 5 millones de habitantes frente a los casi 100 millones de Vietnam, y Filipinas, que desde entonces se ha inclinado hacia occidente bajo el régimen de Ferdinand Marcos Jr. Tailandia estaba al mismo nivel que Vietnam como país indeciso. ¿El resto de la región? Cada vez más permeada por China.

Si el siglo pasado perteneció a las ideas absolutas -Eric Hobsbawm lo llamó la “era de los extremos”-, éste está poniendo a prueba casi la facultad intelectual opuesta: la de la duda y la modulación, más que la del compromiso. Con Estados Unidos muy por debajo de su cuota máxima de producción mundial, y con China representando menos que eso, gran parte del planeta podría ser viablemente “no alineada” hasta el punto de hacer que el propio término resulte redundante.

Pero no sin esfuerzo. Un estado mental difícil de alcanzar es el que John Keats describió como “capacidad negativa”. Se trata de una tolerancia e incluso una preferencia activa por los matices. Se dice que es un signo de inteligencia. Pero no lo es. Muchas mentes de primera clase son dogmáticas. Pero sí es una prueba de fortaleza: de la voluntad de navegar por la vida sin el tranquilizador mapa de la doctrina.

Lo bueno y lo ambiguo tienden a coincidir. Las ciudades no planificadas son más cautivadoras, al menos para mí, que las ciudades cuadriculadas o arquitectónicamente coherentes. En arte, prácticamente la definición de lo malo, de la piratería, es la obra cuyo significado está demasiado claro. Los mejores romances pueden ser difíciles de situar en el espectro que va de la cita de una noche a la relación de novios: el tiempo suficiente para que las dos personas se unan, pero no tanto como para que se produzca un aburrimiento mutuo. Sin embargo, en cada uno de estos casos, la duda también puede ser intolerable. Hay una demanda de cosas seguras en medio del flujo de la experiencia humana.

Pensemos ahora cuánto más fuerte es esa demanda cuando lo que está en juego es geopolítico. Considere cuánto más difícil es permanecer ambiguo. Cuanto más tiempo pasa desde el Brexit, más me asombran las cuatro décadas anteriores. Qué acto de capacidad negativa fue, a escala nacional, estar en la UE, pero no pertenecer a ella; ser coautores del mercado único, pero abstenerse del euro; observar la libre circulación, pero no Schengen.

Al final, la tensión de habitar esos medios mundos fue demasiado, y Gran Bretaña prefirió algo peor, pero más claro. Esa elección es más fácil de entender ahora. Pero me deja aún más curioso sobre los países que sí mantienen un aplomo, especialmente si las fuerzas que pujan por su compromiso son más intimidantes que Bruselas.

A veces se oye en el tráfico de Hanoi ese signo de una nación no alineada en 2024: voces rusas en el ambiente. Vuelo preguntándome si puede durar, esta clase magistral de no elegir entre el mercado y el Estado, entre Occidente y sus rivales, hasta la antigua cuestión, candente de nuevo en el mundo de la estrategia, de si Vietnam debe tener una orientación continental o marítima. Su experiencia de invasión territorial sugiere la primera. Sus 3.000 kilómetros de costa sugieren lo segundo. El dinero que se gasta en un tanque es dinero que no se gasta en un barco.