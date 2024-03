El “nomadismo digital” está redefiniendo el camino hacia la plenitud laboral de las mujeres

Columnistas

Por Priscilla Zamora Politis, fundadora de Balance Nómade

Durante 15 años, he liderado equipos y contribuido al triple impacto en diversas organizaciones. Sin embargo, ahora me encuentro en una encrucijada: ¿dónde y cómo elijo trabajar? La libertad geográfica, la autonomía en mi agenda y el disfrute y goce se han vuelto esenciales para mi empoderamiento personal y profesional, permitiéndome disfrutar no solo en vacaciones, sino durante todo el año.

Hace unos meses lancé un experimento: el newsletter Balance Nómade en LinkedIn, donde compartí mis experiencias laborales y viajes en los últimos tres años. Este proyecto capturó rápidamente la atención de más de 5 mil suscriptores, demostrando un creciente interés en el trabajo remoto y su inherente libertad y disfrute.

Un nómada digital aprovecha la tecnología para trabajar desde cualquier ubicación. Esta tendencia no solo beneficia a las empresas, sino que también ofrece autonomía a las mujeres trabajadoras, permitiéndoles alcanzar el éxito profesional sin fronteras.

Entre sus beneficios está la flexibilidad y libertad (el trabajo remoto permite a las mujeres adaptar su jornada laboral a sus necesidades y prioridades personales); una productividad aumentada (la flexibilidad del trabajo remoto se traduce en una mejor gestión del tiempo); el empoderamiento y autonomía (trabajar desde cualquier lugar del mundo fomenta la confianza y la responsabilidad individual, empoderando a las mujeres a no solo tomar el control de su desarrollo profesional, sino disfrutar del proceso); y el bienestar integral (reducción del estrés asociado al trabajo presencial, promoviendo un mayor bienestar mental, físico y espiritual).

Implementar la libertad geográfica al trabajar no solo beneficia a las colaboradoras, sino que también ofrece ventajas significativas para las empresas: atracción y retención de talento femenino (la flexibilidad laboral es crucial para alcanzar estos objetivos, especialmente entre las nuevas generaciones); reducción de costos (las empresas pueden ahorrar en costos de oficina y alquiler, promoviendo una gestión más eficiente de recursos); y una cultura laboral innovadora (fomenta una cultura de trabajo más abierta y flexible, promoviendo autonomía y colaboración entre los equipos).

El trabajo remoto, representado por conceptos como nomadismo digital o Work From Anywhere (WFA), emergen como una estrategia integral que puede transformar el mundo laboral. Al ofrecer libertad y empoderamiento a las colaboradoras, construimos un futuro laboral más autónomo, próspero y sostenible.