El rol clave de las mujeres en infraestructura

Columnistas

Catalina Binder Vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

Catalina Binder

En el complejo mundo de la infraestructura, donde la ingeniería y la construcción convergen para dar forma a la sociedad, la participación de la mujer ha emergido como un elemento fundamental para impulsar el progreso y la sostenibilidad. Históricamente, esta industria ha sido dominada por hombres, pero a medida que avanzamos hacia un futuro más inclusivo, la presencia y contribución de las mujeres se vuelven cada vez más esenciales.

Las mujeres han estado desempeñando un papel cada vez más valorado en la planificación, diseño, construcción y gestión de infraestructuras en todo el mundo. Su participación no sólo agrega diversidad al sector, sino que también aporta perspectivas únicas y enfoques innovadores para abordar los desafíos presentes y futuros. Desde carreteras y puentes, hasta edificaciones e infraestructuras tecnológicas, las mujeres están demostrando que son una fuerza poderosa en la creación y el mantenimiento del tejido que sustenta nuestras sociedades.

“Desde carreteras y puentes, hasta edificaciones e infraestructuras tecnológicas, las mujeres están demostrando que son una fuerza poderosa en la creación y el mantenimiento del tejido que sustenta nuestras sociedades”.

En la planificación urbana, las mujeres desempeñan un papel crucial al considerar las necesidades específicas de la comunidad. Sus perspectivas sobre la accesibilidad, la seguridad y la sostenibilidad a menudo aportan un enfoque más holístico al diseño de ciudades. La creación de espacios inclusivos y amigables para todas las edades y géneros se vuelve una prioridad, mejorando la calidad de vida para todos.

En la ingeniería civil y la construcción las mujeres están superando barreras preexistentes. Desde ingenieras estructurales hasta arquitectas, su destreza técnica y creatividad están dejando huella en proyectos emblemáticos. La diversidad de ideas resulta en soluciones más innovadoras y eficientes, transformando la forma en que concebimos y construimos nuestro entorno físico.

En la gestión de infraestructuras, las mujeres están ocupando roles clave. Su habilidad para liderar equipos, gestionar recursos y tomar decisiones estratégicas está demostrando ser un activo valioso.

A pesar de los avances, persisten desafíos. La brecha de género en el ámbito laboral aún existe, con mujeres enfrentando obstáculos en términos de reconocimiento, oportunidades y remuneración. Las cifras aún golpean. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas en 2020, las mujeres ganaban en promedio un 27,7% menos que los hombres (cifras varían según la industria), y la tasa de participación laboral femenina era del 49,8%, mientras que la masculina era del 71,4%. Según el “Informe de Brechas de Género en el Mundo Laboral” de la OIT, en Chile las mujeres ocupaban solo el 33,1% de los cargos directivos y ejecutivos.

La participación de la mujer en la infraestructura no es sólo una cuestión de equidad, sino también una estrategia inteligente para abordar los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. La diversidad de género no solo enriquece la industria, sino que también impulsa la innovación y la resiliencia. Las mujeres no solo están construyendo puentes y carreteras, sino también construyendo un futuro más inclusivo y sostenible para todos. Es hora de reconocer y apoyar plenamente la contribución de las mujeres en la infraestructura, permitiendo que sus talentos florezcan y que sus voces resuenen en la construcción del mundo que compartimos.