DF Tax | Evasión tributaria y corrupción: un tema de confianza

Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri & Asociados.

Andrés Alessandri

En el último tiempo se ha discutido bastante respecto de la propuesta del Gobierno para reducir la evasión tributaria. El pacto fiscal proyecta una recaudación del 1,5% del PIB por disminución de la evasión. Sin embargo, distintos análisis han cuestionado dicha proyección.

Independiente de la estimación que se tenga respecto de este número, existe consenso en que disminuir la evasión es algo bueno para el país, pero es la forma de lograr este objetivo lo que nos plantea el desafío más importante.

En un primer análisis, la respuesta pareciera ser mayor fiscalización, ya sea mediante mayores facultades del SII o un mejor uso de las ya existentes. Ahora, si bien es evidente que una adecuada fiscalización es necesaria para combatir la evasión, es necesario profundizar en las causas de la evasión.

Al respecto, diferentes estudios plantean que, junto con la fiscalización, la facilitación tributaria y la confianza que los contribuyentes tengan en el sistema juegan papeles cruciales en el cumplimiento tributario.

Respecto de la facilitación del cumplimiento, en algunas materias Chile ha avanzado mucho, especialmente en cuanto al uso de medios tecnológicos: presentaciones en línea, propuestas de renta emitidas por el SII, facilidades para pagos, entre otros. Sin embargo, las sucesivas reformas tributarias han resultado en una regulación compleja, con múltiples espacios para diferencias interpretativas entre el SII y los contribuyentes.

En segundo lugar (y que está tomando una creciente relevancia) está la confianza de los contribuyentes en el sistema. Lo anterior, tanto en su relación con la autoridad fiscal, como en la convicción que los recursos que obtenga el Estado por medio de los impuestos se destinarán efectivamente a beneficios públicos.

Un estudio de la OCDE (Moral Tributaria II, 2022) señala que “controversias frecuentes pueden ser tanto un indicio como una causa de una escasa confianza entre las EMN (empresas multinacionales) y las autoridades tributarias, reduciendo así el cumplimiento voluntario”.

Por su parte, un estudio publicado el año 2020 (Anti-Tax Evasion, Anti-Corruption and Public Good Provision: An Experimental Analysis of Policy Spillovers), parte de la base de una correlación estadística entre corrupción (necesidad de pagar sobornos para hacer que las cosas se hagan) y la justificación de la evasión tributaria. Posteriormente, analiza un experimento, a través del cual concluye que la aplicación efectiva de medidas anticorrupción, disminuyendo la apropiación de dineros públicos por parte de los funcionarios, tiene como consecuencia secundaria la disminución de la evasión tributaria.

En resumen, para lograr el ansiado fin de disminuir la evasión, hay que enfrentarla desde todos sus ángulos, entendiendo sus causas, y cómo el comportamiento de los agentes de Estado influye en la actitud de los contribuyentes.