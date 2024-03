¿Ha ido demasiado lejos el impulso por la igualdad de las mujeres?

Columnistas

Pilita Clark

Este mes, el pueblo de Irlanda hizo algo impactante. Votaron abrumadoramente a favor de no impulsar la igualdad de las mujeres.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un rotundo 73,9% votó en contra de cambiar una parte de su Constitución de 87 años de antigüedad que, en efecto, dice que el lugar de la mujer es el hogar.

El artículo infractor declara: “El Estado reconoce que, con su vida dentro del hogar, la mujer le brinda al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común. Por lo tanto, el Estado se esforzará por garantizar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a realizar trabajos que descuiden sus deberes en el hogar”.

Se les pidió a los votantes que desecharan esta tontería arcaica y aprobaran una nueva cláusula que dijera que el Estado tendría como objetivo apoyar el cuidado que brindan “los miembros de una familia unos a otros”. Pero los votantes no hicieron tal cosa.

Se han ofrecido una serie de explicaciones para el mayor voto por el No en la historia del referéndum irlandés. Existía el temor de que el cambio cimentaría la idea de que el cuidado es una responsabilidad privada familiar, no remunerada y sin garantía de apoyo estatal. La enmienda fue difícil de explicar. La campaña por el Sí no fue bien ejecutada. Más de dos tercios —67,7%— de los votantes también rechazaron una enmienda separada que habría reconocido que las familias se basan en “relaciones duraderas”, no sólo en el matrimonio.

Pero, aun así, la votación sobre los “deberes en el hogar” de las mujeres fue una gran sorpresa, sobre todo porque estamos en Irlanda. El país obtiene una buena puntuación en las clasificaciones europeas de igualdad de género y más del 60% de sus votantes acordaron legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015 y derogar la prohibición del aborto en 2018.

Más concretamente, ésta no es la única señal de que el camino hacia la igualdad femenina parece difícil. Irlanda es uno de los 31 países cubiertos por una nueva investigación del Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres del King’s College de Londres y el grupo de encuestas Ipsos que encontró varias cosas que yo no esperaba ver en 2024.

Cuando se trata de otorgar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, un aleccionador 53% piensa ahora que las cosas han avanzado lo suficiente en su país, en comparación con el 42% en 2019. El cambio es evidente desde Tailandia y Perú, hasta Suecia y el Reino Unido.

Casi la mitad de la población británica está de acuerdo en que el trabajo se ha completado suficientemente con respecto a la igualdad de las mujeres, frente a menos de un tercio que pensaba lo mismo hace cinco años. Peor aún, el 47% de los británicos cree que hemos hecho tanto para promover la igualdad de las mujeres que estamos discriminando a los hombres. Una proporción similar piensa de esa manera en Irlanda (45%) y a nivel mundial (46%).

Como es de esperar, los hombres son más propensos a pensar esto que las mujeres. Pero te sorprenderá saber qué hombres. Resulta que alguien de la Generación Z, que aún no ha cumplido 30 años, tiene muchas más probabilidades de sostener estos puntos de vista que un “baby boomer” de doble su edad.

No está claro exactamente qué impulsa estas opiniones. Se pueden presentar argumentos convincentes a favor de las presiones económicas, la creciente desigualdad de ingresos y la polarización de las redes sociales. Pero una cosa es cierta: si los hombres realmente están sufriendo discriminación, los discriminadores no están realizando bien esta tarea.

La igualdad femenina ha mejorado en muchas partes del mundo, especialmente en la educación. Durante años, los estudiantes varones han sido superados en número en los campus universitarios de muchos países. Pero esto todavía tiene que traducirse en el nirvana de la igualdad.

A nivel mundial, las mujeres todavía ganan 77 centavos por cada dólar que se les paga a los hombres y dedican un promedio de 2,4 horas más al día a trabajos de cuidado no remunerados.

Aunque más de un tercio de los países han tenido una mujer líder en algún momento, los datos más recientes muestran que en un momento dado, la proporción de países donde el líder más poderoso es una mujer nunca ha superado el 10%.

Si los avances siguen el ritmo actual, se estima que se necesitarán 162 años para que las mujeres tengan igualdad política con los hombres. Tomará aun más tiempo poner fin a la desigualdad económica que alimenta la violencia física o sexual que casi un tercio de las mujeres en todo el mundo ha experimentado en su vida. Y así sucesivamente.

Nada de esto significa que debamos descartar lo que los hombres piensan sobre la igualdad femenina. Lejos de ello. Cuanta más evidencia veamos de actitudes endurecidas, más trabajo tendremos que hacer para entender por qué. Porque otra cosa es cierta: la desigualdad femenina sigue siendo muy real y el ya largo esfuerzo por revertirla aún tiene un largo camino por delante.