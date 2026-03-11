Inicio de un nuevo ciclo

Hernán Cheyre

Habiendo asumido ayer José Antonio Kast como nuevo Presidente de la República, un nuevo ciclo político y económico se inicia en el país. Pero este cambio de etapa no se refiere solamente al hecho de que un nuevo inquilino ocupará La Moneda durante los próximos cuatro años, sino que además se instala una nueva forma de abordar los problemas públicos, menos centrado en lo que el Estado determine qué es mejor para las personas, sino que otorgando mayores espacios de libertad para que sea cada uno quien vaya decidiendo lo que estima será mejor para él o ella. En el plano económico esto significa reorientar el rol del Estado para que desempeñe un rol eminentemente facilitador de la actividad privada, en contraste con la inspiración que orientó su actuar durante los últimos cuatro años, donde en forma paulatina se fue corriendo el cerco hacia un Estado activo en la determinación de la estrategia de desarrollo de la economía, dejando al mercado muchas veces desempeñando un rol eminentemente secundario, como actor de reparto en una obra en la que estaba llamado a desempeñar el papel protagónico.

El ministro Quiroz ha mostrado tener el panorama absolutamente claro en esta materia a través de las sucesivas señales que ha venido entregando, todas ellas orientadas a reactivar la inversión privada. Medidas tendientes a simplificar las regulaciones, a eliminar circulares redundantes, a modernizar la institucionalidad medioambiental, a incentivar la inversión a través de una disminución del impuesto de primera categoría, entre muchas otras, van a empezar a ocupar los principales titulares en los próximos días y semanas. El elenco de colaboradores que se ha reclutado en las distintas áreas parece bien preparado para asumir esta titánica tarea, pero el desafío será colosal, sobre todo considerando que se deberá enfrentar una oposición que no parece muy dispuesta a avanzar por esta línea.

Pero junto con reimpulsar el desarrollo productivo, el otro frente que debe abordarse desde el primer día es el ordenamiento de las cuentas fiscales, cuyo desequilibrio creciente durante los últimos años superó todas las expectativas, con el riesgo de que se convierta en una bomba de tiempo si no se actúa con decisión. Consciente del problema, ya antes de asumir el ministro Quiroz envió un instructivo a los nuevos ministros indicándoles que deberán ajustar en 3% los gastos en cada una de las partidas de sus respectivas reparticiones. Más allá del monto efectivo que se logre recortar, lo fundamental es la señal que se está entregando en cuanto al sentido de urgencia que este tema amerita. El próximo paso debe ser, en el marco de la ley de responsabilidad fiscal, dictar el decreto correspondiente en el que se deben establecer las metas para el período, apuntando a un equilibrio estructural hacia el año 2030. Hay quienes sostienen que esto se debe realizar en forma más pausada, pero recuperar la credibilidad fiscal requiere de compromisos exigentes, no exentos de costos, pero ese el precio que habrá que pagar para volver a encauzar la política fiscal por la senda correcta.