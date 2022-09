¿Importa el rendimiento de los fondos de pensiones del mes pasado?

Columnistas

Ingrid Jones Economista, Libertad y Desarrollo

Ingrid Jones

Muchos inversionistas se preguntan si va a subir o bajar el dólar, si la bolsa va a seguir su impresionante alza en los próximos meses, o si las tasas de interés van a subir más de lo que ya lo han hecho. Todas son dudas muy válidas cuando se invierten recursos con retorno de corto y mediano plazo, que además están vinculados a las negociaciones sobre lo que se viene en materias constitucionales y la discusión de reformas económicas largamente esperadas, como la de pensiones.

Como ya viene ocurriendo en los últimos meses, y a consecuencia de la mayor volatilidad experimentada por los mercados, el riesgo parece abundar y las rentabilidades sufren (pero también rebotan), mes a mes. En este sentido, en agosto los multifondos tuvieron su peor desempeño mensual de los últimos años y surgen entonces las dudas mediáticas sobre qué explica esto y qué debieran hacer las personas para protegerse. Se trata de cuestionamientos legítimos, pero que tienen un error de origen.

“Si bien puede ser de interés personal, las variaciones mensuales de los multifondos, por sí solas, no afectan de manera relevante el cálculo de pensión futura”.

En primer lugar, el monto de la pensión futura no depende del rendimiento que tengan los multifondos en un mes en particular, sino del resultado neto de las rentabilidades en el largo plazo, que equivale a los 40 años en que una persona se encuentra laboralmente activa y ahorrando para su pensión. Por lo tanto, si bien puede ser de interés personal, las variaciones mensuales de los multifondos, por sí solas, no afectan de manera relevante el cálculo de pensión futura.

Si uno quisiera saber cómo van los ahorros -que aportamos desde nuestro sueldo mes a mes-, al menos debiera mirar los últimos años y, bajo ningún aspecto, reaccionar a lo que puede haber sido un buen o mal mes de los mercados. Tratando de arreglar el tema, es posible que terminemos empeorando la situación. Hacer la pregunta y buscar responder por qué los mercados se movieron de cierta forma está bien, y los economistas somos expertos en dar esas explicaciones acompañadas de muchos gráficos (aunque bastante limitados en preverlas, siendo bondadosos).

Pero levantar la pregunta sobre “qué hacer” no conduce a ninguna respuesta útil. Abundan las comparaciones de cómo algunos asesores decían “ganarle” al mercado, sugiriendo cambios entre multifondos, lo que finalmente no era cierto, y tuvo que ser regulado para evitar mayores problemas. Lo mejor es no asustarse, mantener la calma, y lo más importante, recordar que estos fondos se construyen a lo largo de muchos años.

Por último, lo realmente importante es mantener el foco en lograr una buena reforma de pensiones que fomente el ahorro previsional, sustentada además en políticas públicas que permitan una mayor formalización del empleo (las lagunas son mucho más negativas que cualquier mes de bajo retorno) y fijar la mirada en el largo plazo, que es el horizonte de tiempo en que se deben evaluar sus resultados.