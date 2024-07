Inversiones: no perdamos la oportunidad de una buena jugada

Columnistas

Victoria Paz, economista fundadora de Poder Económico y directora MBA UGM

Victoria Paz, economista

El dicho “la pelota está en tu lado” implica que alguien ha hecho su parte en una negociación, discusión o situación, y ahora le corresponde a la otra parte responder o tomar la siguiente acción. En las inversiones proyectadas que hemos conocido en la última semana, la pelota está en nuestro lado.

Hay buenas noticias: la Corporación de Bienes de Capital muestra que para el cuatrienio 2024 a 2027 el catastro llegó US$ 44.536 millones, siendo un 31% superior a lo previsto hace un año.

La semana pasada conocimos también los anuncios de Freeport-McMoRan para expandir Minera El Abra por US$ 7.500 millones y del consorcio austrodanés HNH Energy que ingresó a tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una iniciativa para producir y exportar amoníaco verde, en base a hidrógeno verde, con una inversión inicial estimada en US$ 11.000 millones.

El último IPOM de junio 2024 nos dejó con una proyección negativa para la formación bruta de capital fijo para este año y, por lo tanto, tenemos que planear muy bien qué vamos a hacer con la pelota en nuestro lado.

En primer lugar, es imperativo estar a la altura de lo que los inversionistas perciben como una menor incertidumbre político económica en el país. Iniciativas como el séptimo retiro anticipado de fondos de pensiones no nos ayudan. Tampoco temas como la separación de la industria en la reforma previsional, en que la implementación política no está tomando en cuenta los acuerdos técnicos. Es necesario despejar estos aspectos a la brevedad buscando resultados estables y que no espanten a la inversión.

En segundo lugar, debemos lograr que estos anuncios lleguen a puerto, implementando con prontitud cambios a nuestra ya largamente analizada permisología. Ya sabemos, y hemos vivido, que en el camino a su materialización, muchas veces, los obstáculos dejan en solo intenciones proyectos millonarios. Que esto no ocurra con estos anuncios depende de la celeridad de los cambios institucionales, pero también de una gestión adecuada de acompañamiento que es posible implementar en el Ejecutivo desde ya.

En tercer lugar, valorar y crear el clima propicio de trabajo público-privado que nos permitirá avanzar en estos desafíos. En esto, el tono es relevante y existen diversos ejemplos de expresiones desafortunadas siendo una de las últimas la de “unos gringos que andan circulando” vertidas por el presidente del directorio de TVN.

La pelota está en nuestro lado. No perdamos la oportunidad de una buena jugada que nos permita meter un gol.