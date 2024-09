La extraña verdad sobre el trabajo es que realmente nos gusta

Pilita Clark

Pilita Clark

Pilita Clark

Ya se acabó. El verano (boreal) ha terminado. Las playas se están vaciando. Los escritorios de trabajo se están llenando y las colas en los cafés y cafeterías están creciendo, a medida que muchos vuelven al trabajo.

La oficina del Financial Times, como muchas otras, está llena de las habituales condolencias posvacacionales por el impacto de conectarse después de tantos días de desconectar, dormir hasta tarde y, en general, no estar disponible para trabajar.

Una investigación que se realizó a finales del año pasado muestra que un considerable 79% de los trabajadores en EEUU se sienten algo o muy satisfechos con su propio trabajo.

No tengo nada útil que decir sobre esto, principalmente porque estúpidamente no me tomé días libres en agosto. Pero también he estado contemplando una extraña y no reconocida verdad sobre el trabajo: a la gente en realidad le gusta mucho más de lo que cree.

Esto está lejos de ser evidente en un momento en que la reputación del trabajo está siendo golpeada.

Es posible que la Gran Renuncia ya no sea tan prevalente desde que se terminó la pandemia, pero continúan los informes y las conversaciones sobre lugares de trabajo tóxicos, jefes tóxicos, agotamiento, estrés y renuncias silenciosas, o sobre hacer lo mínimo en el trabajo. Tampoco han desaparecido las noticias sobre el derecho a desconectarse, la semana de cuatro días y los vídeos de Quit-Tok que muestran a jóvenes trabajadores renunciando a sus trabajos con valentía en tiempo real.

La idea de que el trabajo es horrible, especialmente el trabajo corporativo, no es nueva, por supuesto. Los cómics de Dilbert existen desde los años ‘80. El programa de televisión The Office se emitió por primera vez en 2001. Bonjour Paresse, o Buen día, pereza, la guía superventas sobre cómo renunciar silenciosamente de la economista francesa Corinne Maier se publicó por primera vez en 2004.

El difunto antropólogo estadounidense David Graeber escribió un ensayo sobre los “trabajos de mierda” después de la crisis financiera de 2008 que fue otro éxito mundial y que luego se convirtió en un libro.

Tal vez la conmoción que trajo consigo el Covid-19 en la vida laboral esté ahondando la sensación instintiva de que el trabajo hace infeliz a la mayoría de las personas.

Pero ¿y si en realidad no es así? ¿Y si la creencia de que todos estamos hartos es en sí misma debilitante, tanto para los trabajadores como para los empleadores?

Ese temor parece estar justificado por el trabajo de investigadores como Scott Schieman, un profesor canadiense de sociología que ha buscado más allá de los titulares de Quit-Tok para preguntar qué piensan realmente los empleados con respecto a sus propios trabajos.

Tras recopilar datos de 42 mil trabajadores en Estados Unidos y Canadá desde 2019, ha llegado a algunos resultados sorprendentes.

La investigación que realizó a finales del año pasado muestra que un considerable 79% de los trabajadores en EEUU se sienten algo o muy satisfechos con su propio trabajo. Pero adivina cuántos piensan que la mayoría de los estadounidenses sienten lo mismo que ellos: solo el 49%.

Ésa es una brecha bastante grande entre lo que los empleados ven con sus propios ojos y lo que creen que es la realidad. La brecha se hace aún mayor cuando les preguntas a las personas con qué frecuencia encuentran que su trabajo es estresante.

Schieman descubrió que el 32% de los trabajadores dicen que su trabajo es estresante “a menudo o siempre”. Obviamente, eso no es bueno. Pero un enorme 69% cree que la mayoría de los estadounidenses sienten lo mismo. Esto también parece preocupante cuando la mayoría de los encuestados dice que se sienten estresados en el trabajo “a veces, casi nunca o nunca”.

Existen brechas de percepción similares cuando se trata de sentirse mal pagado y pensar que las relaciones entre jefes y empleados en el lugar de trabajo son malas.

En otras palabras, piensan que ellos son casos excepcionales con suerte y cuando se enfrentan a evidencia que sugiere lo contrario, simplemente no lo creen. “Muchos de ellos en realidad dicen: ‘La gente está mintiendo’”, me dijo Schieman.

Estos resultados están en línea con otros datos que han mostrado durante mucho tiempo los niveles relativamente altos de satisfacción laboral en EEUU. También reflejan los hallazgos de la investigación de Schieman en Canadá, un paraíso para los trabajadores en comparación con EEUU.

Obviamente, algunos lugares de trabajo son realmente tóxicos. El estrés laboral es un problema real y algunos empleadores se parecen mucho a Miranda Priestly, la cruel jefa de El diablo viste a la moda.

Pero eso no significa que debamos asumir que la mayoría de los trabajos son un infierno. Schieman y sus colegas también han descubierto que cuando la gente piensa que la mayoría de los trabajadores están insatisfechos, tienden a sentirse menos comprometidos con su propio trabajo y con su propio empleador.

Esto no puede ser bueno para nadie. También refleja otras brechas entre la realidad y lo que los votantes piensan, por ejemplo, sobre la situación con la inmigración, el estado de la economía y la voluntad de la gente para abordar el cambio climático, lo cual no ayuda. Aun así, si acabas de guardar tu toalla de playa y estás sentado en tu escritorio, tal vez valga la pena tener en cuenta que es muy probable que tú y la mayoría de los demás empleados tienen un trabajo que los deja razonablemente satisfechos.