Las dudas en la recta final

Estamos próximos a cerrar septiembre y, con ello, entramos en la parte final de un año marcado por un sinnúmero de shocks, cambios de expectativas y una alta incertidumbre.

De hecho, no deja de llamar la atención que, pese a tener datos de más de la mitad del año, persistan diferencias tan grandes en las estimaciones de los expertos. Prueba de ello es que en la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, las estimaciones del PIB no minero para 2024 (variable que constituye un buen proxy de las condiciones macro del país) presentaron una altísima dispersión: si bien la mediana de proyecciones se ubicó en 2,1%, solo un 12% del mercado espera ese valor, frente a un 17% que proyecta un 2,4% y un 19% que espera una cifra no superior a 1,8%. Un ejercicio matemático simple nos mostraría que, considerando la existencia de datos disponibles hasta julio, tenemos la misma cantidad de personas esperando el mismo crecimiento para lo que resta del año, frente a quienes esperan que se duplique. La misma dispersión se puede encontrar en otras variables, como consumo, inversión, tipo de cambio e ncluso crecimiento para el próximo año.

Si bien las diferencias de opinión son habituales, los niveles de dispersión que hemos visto no hacen más que reflejar los inusuales niveles de incertidumbre que enfrentamos en la actualidad, debido a la existencia de eventos críticos que ocurrirán en el corto plazo.

Uno de ellos es la evolución del escenario externo, principalmente en EEUU tras los ajustes observados en los mercados hace un mes. En este contexto, cobra especial relevancia la decisión que tomará la Reserva Federal el 18 de septiembre, no solo porque podría ser el primer recorte de tasas desde inicios de 2020, sino también por la información que podría revelar sobre expectativas de actividad, lo que indudablemente afectará las perspectivas globales de actividad, precios, commodities, etc.

En el plano local, hay un sinnúmero de acontecimientos a monitorear. En el plano económico, habrá que prestar mucha atención a la evolución del mercado laboral, dado que los principales indicadores líderes (como la oferta de avisos laborales por internet publicada por el Banco Central) son consistentes con un debilitamiento adicional de la demanda por trabajo hacia los próximos meses. Ello, en un contexto de alta informalidad laboral y recuperación de la fuerza de trabajo, da sustento a diversas preocupaciones relacionadas a un eventual deterioro del empleo e ingresos para los próximos meses. Esta es una de las razones que sustenta nuestra visión cauta para el crecimiento de este y el próximo año.

Adicionalmente, dentro de las próximas semanas se anunciarán los lineamientos para el Presupuesto fiscal de 2025. Este año ello cobrará una importancia adicional, dado que, por una parte, existe un deprimido crecimiento de la demanda interna y, por otra, el compromiso fiscal de reducción en el balance estructural es consistente con una disminución del crecimiento del gasto a 2%. Esta cifra no solo es desafiante en sí misma (ya que el gasto ha crecido en promedio por sobre 4% las últimas décadas), sino también por las presiones que usualmente existen en años de cambio en el ciclo político. Así, cualquier decisión que se tome no estará exenta de costos.

Finalmente, en el ámbito político-institucional será relevante el resultado de las elecciones municipales de octubre, ya que, además de ser un indicador de preferencias políticas, han tenido impacto en la agenda política y en las predicciones para las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Más allá del desenlace de todos estos factores, no podemos perder de vista el mal desempeño, al parecer estructural, que presenta nuestra economía, y con ello los tremendos desafíos para volver a aspirar, como lo hacíamos hace no tantos años, a ser un país desarrollado.