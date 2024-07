Matriz energética y precios

Columnistas

La facultad de economía de la Universidad Católica cumple 100 años, tiempo en el que ha hecho un aporte relevante al país. Coincidentemente, este año falleció Sergio de Castro, seguramente el estudiante y profesor más influyente de nuestra alma mater.

Chile es hoy uno de los países más prósperos de Latinoamérica en buena medida por seguir los fundamentos de la economía de mercado, piedra angular de la enseñanza en esa facultad. Aun así, no hay todavía a mi juicio una comprensión cabal en la sociedad del rol que juegan los precios en una economía moderna. Los precios entregan señales a los actores económicos para una correcta asignación de los recursos. Son el termómetro de la escasez. Cuando un bien comienza a escasear, su precio sube, lo que entrega una señal para que aumente la producción y una advertencia para que se modere el consumo. Así se equilibran los mercados sin que alguien tenga que fijar arbitrariamente precios.

Hace 45 años yo cursaba los últimos cursos en la facultad y tomé un ramo electivo: Economía de los recursos naturales, con el profesor Juan Carlos Fernández. Me interesaba compatibilizar el desarrollo con el cuidado del ambiente. Ahí se enfatizaba que había recursos naturales renovables y no renovables, cuyas reglas debían ser distintas. Para los primeros, debíamos asegurar que no se agotaran, de modo que se justificaba limitar su explotación. Era el caso de los peces (que no se consideraban sintientes), donde era conveniente asignar cuotas y establecer tamaños mínimos; y el forestal, donde había restricciones relacionadas con el tamaño de los árboles a talar y normas de reforestación.

Otro tema importante era la energía. Chile avanzaba en energías renovables con centrales hidroeléctricas que reemplazaban la generación de centrales que utilizaban combustibles fósiles. Recuerdo un trabajo sobre energías renovables no convencionales. Estudié tres: solar, eólica y mareomotriz. Guiados por el profesor construimos modelos para estimar en cuánto tiempo podrían ser rentables. La solar resultó la más promisoria, con 40 años; luego, la eólica; y, por último, la mareomotriz, que se hacía rentable en el infinito. No anduvimos lejos si miramos la matriz chilena actual. El profesor nos instaba a usar los precios como criterio fundamental porque para ser sostenibles las fuentes debían ser rentables. De hecho, así se construyó el modelo de tarificación a costo marginal de generación de energía en Chile.

Hoy, cuando la matriz energética es tema central, temores por el cambio climático llevaron a poner plazos para eliminar la generación sobre la base de combustibles fósiles. La guerra de Ucrania y la interrupción del suministro de gas natural desde Rusia trastocaron todas esas metas. Angela Merkel, la política más exitosa de Occidente por años, es hoy muy criticada en Alemania por haber forzado a su país a una descarbonización carísima. Su partido ha perdido elecciones en gran parte por el tema energético. El auge de la inteligencia artificial amenaza ahora con incrementar fuertemente la demanda de energía para procesar millones de datos. Ello hace inviables las metas de descarbonización vigentes.

La lección es que debemos ser más humildes a la hora de diseñar nuestras políticas. Metas rígidas en materia energética que ignoran la escasez no pueden cumplirse. Pongamos atención a las señales que nos dan los precios.