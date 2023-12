Mejorar el mercado laboral, mejorar las pensiones

Columnistas

INGRID JONES, Economista, Libertad y Desarrollo

INGRID JONES

Desde 2010, los salarios reales han crecido a una tasa promedio en torno a 2% anual. Una foto de 2022, con los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2022, muestra que el salario promedio de la población ocupada fue de $757.752, monto que es 16% más bajo en mujeres, mientras que la mediana se ubicó en $ 502.604, monto que es 10% más bajo en mujeres. Por otro lado, los salarios de los ocupados formales son 2,4 veces los de aquellos informales, afectando principalmente a mujeres.

Estos bajos niveles salariales se traducirán inevitablemente en bajas pensiones futuras, sobre todo considerado otras variables que inciden en el monto de las pensiones. Por lo tanto, para apuntar a tener mejores o buenas pensiones es necesario realizar mejoras no sólo al sistema contributivo, sino que también se deben atacar los problemas del mercado del trabajo.

“No hay que corregir el mercado del trabajo a través del sistema de pensiones, sino evaluar el impacto que tienen en el mercado laboral las modificaciones previsionales”.

Dentro de estos avances se encuentran aumentar la tasa de cotización y extender la edad de jubilación, así como también disminuir los altos índices de informalidad laboral. También es fundamental combatir la baja densidad de cotizaciones de las personas (en torno a 50%), donde la magnitud del impacto de no cotizar en el monto de la pensión autofinanciada dependerá de la etapa dentro de la vida laboral (primeros, etapa media o últimos años) en que se encuentran concentradas, o no, las lagunas. En este caso, el impacto es mayor en las personas jóvenes que no cotizan en su primera etapa de vida laboral, pues sus ahorros dejan de ganar rentabilidad en la etapa en que más riesgo pueden tomar y por lo tanto, obtener mayores retornos.

A esto hay que sumar el efecto de la rentabilidad de los ahorros, donde estimaciones de la Superintendencia de Pensiones muestran que un 1% de rentabilidad adicional durante toda la etapa activa significaría un aumento de 25% más de pensión en promedio. Por lo tanto, se necesita ahorrar más para tener más en el futuro.

Ni con tasas de reemplazo altísimas las personas que reciben salarios bajos y que tienen baja densidad de cotizaciones alcanzaran pensiones que les sean suficientes. Para que esto sí ocurra, se necesita mejorar el mercado del trabajo, porque los sistemas de pensiones son reflejo del mercado laboral y no debe buscarse lo contrario: no hay que corregir el mercado del trabajo a través del sistema de pensiones. Lo que sí se debe hacer es evaluar el impacto que tiene en el mercado laboral cuando se hacen modificaciones a los sistemas de pensiones, ya sean cambios en sus parámetros o en el monto de los beneficios no contributivos, como es el caso del aumento de un aumento de la tasa de cotización o la creación de un beneficio universal como fue la PGU.

Si no se implementan medidas que efectivamente mejoren la capacitación y la productividad de los trabajadores, fomenten el crecimiento y la inversión, tampoco se crearán empleos formales que permitan a los trabajadores acceder a salarios más altos. Es momento de que el Ejecutivo ponga los énfasis donde se requiere.