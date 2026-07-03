No, no estamos cansados de los expertos

Pilita Clark

En vísperas del décimo aniversario de la votación del Brexit, apareció una noticia breve, pero reveladora en el periódico Daily Star. “Gran Bretaña vuelve a apreciar a los geeks”, decía sobre una encuesta de YouGov que mostraba que la confianza en diversos tipos de expertos había aumentado desde que Michael Gove afirmó que todos estábamos “hartos de los expertos”.

Los científicos, nutricionistas y meteorólogos ahora gozan de mejor reputación, y un grupo obtuvo resultados aún mejores: los economistas. La confianza en los expertos que afirmaron acertadamente que el Brexit perjudicaría a la economía británica se disparó 12 puntos porcentuales desde 2017.

Si bien los economistas siguen estando muy por detrás de los comentaristas deportivos, me parece alentador en un momento en que la experiencia especializada sigue siendo un concepto extrañamente problemático, sobre todo para los empleadores.

“Siempre he dudado de hasta qué punto los directivos generalistas logran aportar ideas realmente novedosas o impulsar cambios efectivos que, supuestamente, resultan imposibles para los veteranos del sector”.

Este año, los consultores de McKinsey celebraron su centenario. A lo largo de su trayectoria, ¿cuántas veces habrá estado dirigida por personas sin experiencia ni conocimientos previos en consultoría de gestión? La respuesta es nunca, según me indicó la propia firma. La situación es muy similar en otras grandes consultoras, bufetes de abogados y grupos contables que eligen a sus líderes entre sus socios principales y suelen ascender a personal interno para ocupar los cargos de mayor responsabilidad.

Esto se debe a que comprenden el valor de un liderazgo experto, afirma Amanda Goodall, profesora de la Bayes Business School de Londres, quien lleva años estudiando las ventajas e inconvenientes de tener jefes con una profunda experiencia en el sector. Sus investigaciones sugieren que estos líderes son un activo valioso para organizaciones de todo tipo.

Un estudio reveló que los hospitales dirigidos por médicos tenían un 25% más de probabilidades de ofrecer una atención de calidad que aquellos gestionados por administradores. Otro demostró que la investigación de los departamentos universitarios de economía tiende a mejorar tras el nombramiento de un director que sea un académico destacado.

Es posible que la correlación, y no la causalidad, explique parte de este fenómeno, pero sus efectos pueden apreciarse a lo largo de décadas. Un análisis de 62 años del negocio de Fórmula 1 reveló que los líderes más exitosos habían comenzado sus carreras profesionales, de manera desproporcionada, como pilotos.

Debido a estos hallazgos, Goodall desconfía de los empleadores que recurren en exceso a consultores externos para obtener asesoramiento generalista. Estoy de acuerdo. Conozco ejecutivos que afirman haber recibido una orientación inestimable de consultores, especialmente cuando sus empresas estaban en sus inicios o atravesaban dificultades. También sé que líderes externos sin experiencia en el sector pueden triunfar.

Yo era corresponsal de aeroespacial del Financial Times cuando Carolyn McCall sorprendió al sector al asumir el cargo de directora ejecutiva de EasyJet tras 24 años en Guardian Media Group. Nunca había dirigido una aerolínea ni una empresa cotizada, pero, como escribí más tarde, dejó el puesto siete años después, tras haber supervisado cifras récord de pasajeros y haber logrado que el precio de las acciones de la aerolínea se cuadruplicara.

Sin embargo, me considero afortunada de haber trabajado en un sector donde, por lo general, los expertos internos han ascendido a los puestos directivos. Tener un jefe que entiende lo que haces genera un nivel de confianza y seguridad que rara vez logran replicar los líderes externos.

Siempre he dudado de hasta qué punto los directivos generalistas logran aportar ideas realmente novedosas o impulsar cambios efectivos que, supuestamente, resultan imposibles para los veteranos del sector. La fe depositada en estos líderes resulta especialmente desconcertante si se considera lo rápido que se desvanece cuando las cosas salen mal.

Ha sido sorprendente observar el caos en CBS News desde que Bari Weiss -excolumnista reconvertida en empresaria de medios y sin experiencia previa en televisión- asumió el cargo de redactora jefa en octubre.

El personal afirma que ella ha interferido en los reportajes para apaciguar a la administración Trump, algo que ella niega. No obstante, me llamó la atención lo que declaró Scott Pelley, veterano corresponsal del programa de noticias, 60 Minutes, tras ser despedido abruptamente en medio de la agitación de este mes.

La influencia política no era el mayor obstáculo, le dijo a The New York Times. “La falta de experiencia es la mayor parte del problema”, afirmó, explicando que, increíblemente, el venerable programa estuvo a punto de no emitirse una noche después de que Weiss solicitó cambios en uno de sus reportajes horas después de que se había vencido el plazo de entrega.

Un jefe experto podría salirse con la suya con una maniobra así. La gente entiende que a veces son necesarias medidas extremas. Pero los novatos requieren mucha más delicadeza. Sé para cuál de los dos siempre preferiría trabajar.