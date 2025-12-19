Tiene sentido vestirte bien cuando vuelas

Pilita Clark

Sean Duffy no es una persona a quien normalmente le prestaría mucha atención. El exconcursante de un programa de telerrealidad, ahora padre de nueve hijos, causó revuelo cuando se convirtió en el secretario de Transporte de Donald Trump este año, y rápidamente ordenó a su departamento que priorizara la financiación para las regiones con mayores tasas de natalidad.

Esta semana estaba haciendo dominadas en un aeropuerto para promover la idea de instalar equipos de ejercicio, áreas de juego y otras comodidades para familias en los aeropuertos. Pero la idea de Duffy que ha captado mi atención es su campaña para “restaurar la cortesía y subir el nivel en los viajes aéreos” mediante, entre otras cosas, “vestirse con respeto”. “Intentemos no usar pantuflas ni pijamas para ir al aeropuerto”, les dijo a los viajeros la semana pasada. Vestirte con jeans y “una camisa decente” es preferible.

Aunque ninguna razón se relaciona con la campaña del secretario de Transporte estadounidense para civilizar los viajes aéreos.

Esto ha provocado burlas y leves protestas de pasajeros que han llegado al aeropuerto en pijama para ridiculizar los esfuerzos de Duffy. Tienen razón. Yo siempre apoyaría a un secretario de Transporte que abordara los agotadores retrasos en los vuelos, el espacio reducido entre asientos y todas las demás indignidades de los vuelos modernos, en lugar de uno que se dedica a corregir la vestimenta descuidada.

Personalmente, nunca usaría pijamas para ir al aeropuerto. Pero sí uso la mejor alternativa: la ropa más cómoda, suave y con la cintura más elástica que puedo encontrar. Como alguien que regularmente pasa más de 22 horas volando de Londres a Melbourne en clase económica, supuse que todos los viajeros frecuentes que conozco seguramente adoptaban un enfoque similar y, por lo tanto, encontrarían absurda la idea de vestirse a lo Duffy. Sin embargo, me equivoqué. Estoy rodeada de personas que van al aeropuerto con pantalones de vestir, camisas, chaquetas y zapatos con cordones, por razones que no había considerado.

Martin Wolf, el principal comentarista económico de FT, es uno de ellos. “Tiene sentido vestirte de forma respetable”, me dijo. “Los seres humanos son muy jerárquicos. Se dan cuenta enseguida de si eres importante o no”. En otras palabras, vestirse elegantemente aumenta las posibilidades de ser bien tratado por los guardias de control fronterizo, los empleados de las aerolíneas y otros posibles obstáculos para un viaje aéreo sin problemas.

Esta lógica es difícil de refutar. Es parte de la razón por la que yo solía usar tacones para presentarme en el mostrador del vuelo: todo el mundo decía que era vital para conseguir un ascenso de categoría gratuito. Esto me recuerda otra razón por la que una amiga soltera que viaja regularmente en clase ejecutiva siempre va al aeropuerto con el pelo peinado, maquillada y con ropa de diseñador. Quieres lucir lo mejor posible en compañía de personas posiblemente solteras y con alto poder adquisitivo.

Hay muchas razones para vestirse bien en el avión, pero ninguna tiene que ver con la creencia de Duffy de que esto contribuirá a civilizar los viajes aéreos. La mayoría de los viajeros no creen que deben vestirse de forma diferente para un vuelo de lo que usarían para subirse a un autobús. Si puedes cambiar eso, Sr. Duffy, te trataremos con toda la cortesía de la que seamos capaces.