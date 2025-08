Reforma tributaria: ¿por qué no pensar en serio en las PYME?

Estamos en la duodécima reforma tributaria, en 11 años, buscando establecer cambios que solo generan mayor recaudación y que no piensan realmente en el desarrollo de las PYME. Son 12 reformas considerando la presentada esta semana al Congreso, que es igual a la presentada hace menos de un mes. ¿La diferencia? No está en el fondo, sino en la estrategia: esta vez se ingresó a través de la Comisión de Hacienda y no de Economía.