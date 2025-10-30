Click acá para ir directamente al contenido
Regresa Comando Jungle y analiza las elecciones: Un nuevo orden para la derecha, las sorpresas, los votos convencidos (y no tanto)

El popular programa de análisis político en Youtube, en pausa desde marzo de 2024, vuelve la próxima semana. A modo de adelanto, sus cuatro panelistas hablan aquí de qué ven cuando miran las elecciones. “Si Matthei pierde con Kast y eventualmente con Kaiser o Parisi, hay que mirar qué ocurre en una derecha que se configura de manera distinta a la que hemos conocido”, dice Pirincho Navarrete. Él y sus compañeros, además, sinceran sus propios votos.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Patricio De la Paz
