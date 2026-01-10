El debut empresarial de la dupla Kast-Quiroz

El martes, José Antonio Kast ungió a Jorge Quiroz como su ministro de Hacienda. La dupla se reunió con los gremios empresariales en la CPC y el jueves debutó ante un selecto grupo de empresarios en Icare, que dice que el economista pasó la prueba con creces. “Vamos a llegar el día 11 de marzo con los decretos escritos, los proyectos de ley escritos y la disposición inmediata. Vamos a ver quién no sale de vacaciones en febrero para conversarlo a nivel legislativo y que esta cosa pase y camine”, dijo el nuevo jefe de la billetera fiscal.

A las 8:54, José Antonio Kast hizo su entrada al salón de Icare en el -1 del edificio El Golf 40. Sentados en 24 mesas -todas con nombres de árboles-, lo miraban y escuchaban atentos Alfredo Moreno, Patricio Parodi, Laurence Golborne, Juan Guillermo Agüero, Juan Eduardo Errázuriz, Vivianne Blanlot, Agustín Edwards, Sebastián Piñera Morel, Susana Jiménez, Rosario Navarro y Paulina Yazigi, entre muchos otros.

Y en la primera fila, en la misma mesa donde sentaron al Presidente electo junto a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaban Eduardo Frei y su hija Magdalena.

Después de un breve saludo del presidente de Icare Holger Paulmann, Kast subió al estrado con un impecable traje gris, corbata celeste y dos pines -la bandera de Chile y el logo de los dueños de casa- y durante 48 minutos habló al mundo empresarial. Muchos de los presentes habían estado durante la campaña apoyando a Evelyn Matthei.

En su discurso -fue la primera reunión ampliada con el mundo económico como Presidente electo- Kast hizo varios guiños. Primero, a Frei, a quien agradeció “los gestos que ha tenido para Chile” y lo mencionó en su presentación en a lo menos tres ocasiones como ejemplo de buena gestión. Agradeció a los representantes de su equipo que lo acompañaban y que estaban repartidos en distintas mesas: María Jesús Wulf, la más probable ministra de Desarrollo Social; José García Ruminot, ministro de la futura Segpres; Martín Arrau, titular del MOP; Claudio Alvarado, ministro del Interior y Mara Sedini, vocera. Estaban tambien los asesores Cristián Valenzuela, su principal orejero político; su jefa de prensa María Paz Fadel; el próximo director de la Secom Felipe Costabal y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. Lo acompañó también su jefa de gabinete Catalina Ugarte.

A Kast se le vio relajado. Hizo algunas bromas -“los invito a comerse los sandwichitos (…) Me desconcentra más que todos me estén mirando. Además cuando comen uno se puede mandar un desliz, puede mirar las hojas tranquilo”- y deslizó algunas comparaciones con la administración Piñera, aunque sin aludirlo directamente: “Nosotros no somos 24/7, nosotros valoramos mucho momentos de distracción, de descanso, porque ahí uno se energiza de nuevo”. Eso es algo que ha repetido internamente a sus equipos: no quiere que una vez en La Moneda descuiden a sus familias.

Fue la intervención más dura que ha tenido en contra de la administración saliente. “Nos van a entregar un Gobierno con una situación fiscal muy difícil”, dijo. “Vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”; criticó directamente al Presidente Boric por sus tuits sobre la caída de Maduro, e ironizó -otra vez- sobre “la mejor directora de presupuestos de la historia”, Javiera Martínez, de quien dijo que terminó sola, sin la persona (Marcel) que la catalogó así.

También aseguró que “fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos la motosierra”, en referencia a la fusión de ministerios. Sin embargo, algunos de los presentes leyeron la frase como el descarte definitivo de José Luis Daza, hoy viceministro de Javier Milei. Miembros de la OPE aseguran que todavía están sobre la mesa otros ofrecimientos al economista, del tipo director del sistema de empresas públicas, o una embajada.

En una salida de libreto, Kast dijo también que nadie lee los diarios. Pero de inmediato tuvo que recular: en la primera fila habia varios directores de medios. Entonces bromeó con que él sí leía LUN, mirando a Agustín Edwards, su director.

Y después de decir que la primera prioridad es la seguridad -“sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, no hay inversión”-, y de que estaban contentos de haber puesto el tema del reajuste fiscal, más alla de que fueran US$ 2 mil o US$ 6 mil millones, casi al terminar dijo: “Dios nos quiere, miren el precio del cobre que nos está regalando”.

Kast va a partir con el pie derecho: el cobre bordea los US$ 6 la libra; el crecimiento está en un punto de inflexión -en estos cuatro años, el país creció un 1,9% y se espera para 2026 entre 2% y 3%-; Nicolás Maduro está fuera del poder como él mismo había dicho que ocurriría cuando se le preguntó en el debate de Anatel por la expulsión de los venezolanos que están ilegales; y hay gobiernos de derecha en la región.

Whatever it takes

Tras su exposición, los directores de Icare Renzo Corona y Mónica Álvarez le hicieron cuatro preguntas. Kast llamó a Jorge Quiroz al escenario, para “profundizar” en sus respuestas.

A diferencia de sus antecesores, como Mario Marcel o Felipe Larraín, el estilo de Quiroz tiene poco de macroeconomía y mucho de micro. No se habló de deficit estructural, o de inflación, sino que Quiroz llevó la conversación al área chica.

“Este evento sirvió para validar a Quiroz ante la elite”, dijo uno de los asistentes.

Se le preguntó cómo va a atraer más inversiones y rápido. Y luego de que Kast mencionara la seguridad, la modernización tributaria y el ajuste fiscal, habló Quiroz. El economista puso foco en la facilitación regulatoria y -muy empoderado- dijo que hoy hay US$ 12 mil millones de inversión que ya pasaron por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que están detenidos, y que se resolverán en los primeros 45 días.

Aseguró también que tomarán medidas, principalmente con ajustes tecnológicos, para aumentar la producción minera en al menos 10% en los primeros 12 a 24 meses, lo que implicaría un aumento de medio millón de toneladas extra al año.

“Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”, aseguró.

Después se les preguntó qué harán con el exceso de permisos en la construcción. Quiroz adelantó que como primera medida eliminarán 15 mil instructivos del DOM (Dirección de Obras Municipales), y que reducirán las circulares de 1.500 a 11. El impacto de esa desregulación, dijo, va a ser tan grande como cuando el país abrió su economía al mundo.

Aseguro que él sí va a tener que trabajar 24/7. Y cerró con una frase en inglés, “We Will do Whatever It Takes”: “Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”.

Cuando esto terminó, en el escenario le entregaron a Kast un libro de La Moneda. “Debo decir que la mejor explicación que alguien me dio de dónde podría estar (viviendo en el palacio) fue el exPresidente Frei. Me dio algunos buenos datos”, aseguró. Poco antes había dicho: “Siempre viví donde se trabajaba (cecinas Bavaria, la empresa familiar). Por eso no me sale difícil vivir en La Moneda”.

Viaje a Perú

El encuentro de Icare fue el cierre de una semana con un claro guiño empresarial. El martes, Kast se había reunido en la CPC con Susana Jiménez y los presidentes de las seis ramas, quienes le entregaron el documento Motores para los primeros 100 días. En el encuentro privado, donde el Presidente electo asistió junto a Quiroz y a Tomás Bunster -probable director de Presupuesto-, JAK presentó al primero como su ministro de Hacienda. Eso, dicen en el equipo, no estaba planificado. En la reunión también mencionó a los ministros Martín Arrau, Claudio Alvarado y Mara Sedini y habló de “la ministra” de Educación. Ese cargo lo ocuparía la economista de LyD Maria Paz Arzola.

Tanto esa reunión como la del jueves fueron solicitadas por la contraparte. De hecho, la invitación de Icare se le hizo al entonces candidato Kast, en diciembre. Por eso, explican en la OPE, que la semana haya estado marcada por los hitos empresariales es una coincidencia. “Lo que nosotros queremos instalar son las visitas internacionales: primero Argentina, luego Ecuador y esta semana Perú para mostrar el sentido de urgencia y distanciarse de lo que fue la puesta en escena del gobierno de Gabriel Boric”, explica una alta fuente republicana.

Por eso, después del encuentro, Kast viajó a Lima a reunirse con el mandatario José Jerí y con empresarios peruanos, acompañado de los senadores electos Enrique Lee y Renzo Trisotti y el gobernador de Arica Diego Paco.

Esa noche en una comida en el hotel Country Club se reunió con un grupo reducido de dueños de compañías y altos ejecutivos. Entre ellos estaban el excanciller Francisco Tudela, el embajador Peter Camino; el embajador Carlos Pareja, y los empresarios José Picasso (Volcan), Alex Fort Brescia (Grupo Breca) y Emilio Rodríguez (Latam Perú).

El chileno les dijo que hará que los contratos se respeten; los invitó a invertir en el país; habló de la integracion de Tacna y Arica -pensando en cómo eficientar el paso de cerca de 3 mil personas que cruzan la frontera a diario para trabajar-, recalcó los logros de Bukele en El Salvador sobre cómo fuertes sanciones pueden disuadir delitos.

El miércoles, antes de la reunión con Jerí, Kast sostuvo un desayuno con un grupo más ampliado de empresarios organizado por la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (Comex), donde el Presidente electo mencionó que hará una rebaja de impuestos y los invitó a reunirse en Arica otra vez, durante el primer semestre. Se habló de revitalizar la alianza del Pacífico, ahora que hay gobiernos de derecha en la región, cuenta Emilio Rodríguez. Y añade sobre Kast: “Fue un 10”.

Cero faltas

Quienes conversaron con Quiroz tras el encuentro empresarial dicen que el economista -padre de cuatro hijos y autor de dos libros, el último con su hija Elisa, oficial de la Interpol- quedó muy conforme. “Conocía a más de la mitad de los asistentes”, cuenta un cercano.

Pese a que la del jueves fue su exposición más relevante, en su entorno aseguran que desde que se sumó a la campaña del entonces candidato republicano ha tenido más de 100 reuniones con representantes del mundo de los negocios. “Lo que Quiroz dijo en público (el jueves), es lo mismo que les ha relatado en privado”, confiesa una persona que se ha reunido con él anteriormente en una bilateral.

En el entorno de Quiroz dicen que no le gustan las “mesas”, sino el diálogo socrático, donde se levantan temas que luego él pondera en orden de importancia. “No es un mero buzón”, dice una persona que lo conoce de cerca.

En privado suele repetir que este será un Gobierno que fija prioridades, que son tres: facilitación regulatoria, rebaja tributaria a empresas y reordenamiento fiscal. Se espera que instalado en Teatinos 120 empuje primero la liberalizacion del mercado del suelo urbano, trabajo que tendrá que hacer en estricta coordinación con Vivienda. Ese ministerio probablemente será liderado por el urbanista Iván Poduje.

Algo que Quiroz suele repetir es que “queremos que esto salga cero faltas”. Y por eso está trabajando intensamente junto a Tomás Bunster y su jefe de gabinete Rudy Canales. En la redacción de los decretos está siendo asesorado por distintos abogados, entre ellos Fernando Barros, Arturo Fermandois y Florencio Bernales.

Para los primeros meses se espera también que presente la reforma tributaria que propone rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23% y fomentar la contratación a través de incentivos tributarios.

Si se tomará vacaciones es algo que aún no tiene claro. El jueves dijo que “vamos a llegar el día 11 de marzo con los decretos escritos, los proyectos de ley escritos y la disposición inmediata. Vamos a ver quién no sale de vacaciones en febrero para conversarlo a nivel legislativo y que esta cosa pase y camine”.