Surfer, compañero de curso de ME-O y gestor de Dominga: la historia y redes de Andrés Trivelli, el sucesor de Fernando Larraín al mando de LV

Esta semana, LarrainVial cerró un ciclo. Por primera vez en 91 años, ninguno de los miembros de las familias controladoras participará en la administración diaria del grupo.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

