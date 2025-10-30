Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

El nuevo negocio de Lindorfo: se asocia con marca de arena de gatos

La marca fue lanzada recientemente por Jorge Lyon, Francisco Benaprés y Roberto Valech, empresarios ligados a la publicidad y al retail.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>El nuevo negocio de Lindorfo: se asocia con marca de arena de gatos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Tras 33 años de trabajo: así se vivió en Sodimac la renuncia de su histórico gerente general
2
Coffee break

Kombuchacha en Nueva York: cómo la marca chilena llegó a las repisas del retail en EEUU
3
Coffee break

Jorge Yarur lleva el mítico Ferrari de Maradona a exhibición en Buenos Aires
4
Coffee break

“Estamos de racha”: cómo Platanus fichó (e invirtió) en las únicas dos startups mexicanas seleccionadas por Y Combinator en sus últimos batches
5
Coffee break

El Cachalote: la embarcación científica chilena galardonada con el Nobel del mar
6
Coffee break

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
7
Cómo cuido mis lucas

El indicador Halloween: ¿qué es y por qué es importante?
8
Coffee break

Empresa de fundador de Alibaba invierte en fintech R2

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete