El nuevo negocio de Lindorfo: se asocia con marca de arena de gatos
La marca fue lanzada recientemente por Jorge Lyon, Francisco Benaprés y Roberto Valech, empresarios ligados a la publicidad y al retail.
Noticias destacadas
El conocido médico veterinario, Sebastián Jiménez, se unió a Moonrock, una innovadora arena de gatos desarrollada en Chile a base de algas fósiles. La marca fue lanzada recientemente por Jorge Lyon, Francisco Benaprés y Roberto Valech, empresarios ligados a la publicidad y al retail.
El veterinario -recordado por su participación en programas de televisión dedicados al mundo animal- será además el rostro oficial de este producto.
El negocio de productos para mascotas mueve US$ 1.400 millones en ventas al año en Chile. El 40% de esto se lo llevan los alimentos y artículos de higiene y cuidado para gatos, donde hoy tiene gran presencia las grandes marcas nacionales y transnacionales como Master Cat, Purina y otras.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete