El nuevo negocio de Lindorfo: se asocia con marca de arena de gatos

El conocido médico veterinario, Sebastián Jiménez, se unió a Moonrock, una innovadora arena de gatos desarrollada en Chile a base de algas fósiles. La marca fue lanzada recientemente por Jorge Lyon, Francisco Benaprés y Roberto Valech, empresarios ligados a la publicidad y al retail.

El veterinario -recordado por su participación en programas de televisión dedicados al mundo animal- será además el rostro oficial de este producto.

El negocio de productos para mascotas mueve US$ 1.400 millones en ventas al año en Chile. El 40% de esto se lo llevan los alimentos y artículos de higiene y cuidado para gatos, donde hoy tiene gran presencia las grandes marcas nacionales y transnacionales como Master Cat, Purina y otras.