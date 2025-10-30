Click acá para ir directamente al contenido
La escuadra femenina que desembarcó en Artel

La casi centenaria firma de artículos escolares y de oficina ligada a la familia Matzner acaba de materializar un cambio en su gobierno corporativo. A la presidencia llegó Janet Awad como profesional externa, y a la gerencia general, Valeria Flen, ex máxima ejecutiva de Soprole. “Quiero mantener el legado y ojalá siga en manos de la familia”, dice Andrea Salvatierra Matzner, directora de la compañía y cuarta generación en la firma.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

“Quiero mantener el legado”

