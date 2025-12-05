Rusia y Chile: diseñando la nueva arquitectura de cooperación comercial

Un evento clave en las relaciones entre Rusia y Chile ocurrió el 4 de diciembre, con la presentación de la Cámara de Comercio, Cultura y Deporte Chileno-Rusa, celebrada en la sede de la Embajada de Rusia en Santiago con el apoyo del Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos (CN CEPLA). En un contexto de cambios constantes en los flujos comerciales mundiales, las iniciativas bilaterales para fomentarlos no pueden faltar. En este sentido, esta plataforma ruso-chilena se convertirá en un canal de comunicación empresarial y un elemento de diseño del futuro de la relación económica ruso-chilena.

Hoy día el intercambio comercial entre ambos países no solo se ha estabilizado, sino que está creciendo. Entre enero y octubre del año presente subió un 35% en relación a igual período de 2024, alcanzando US$ 417,8 millones. Al mismo tiempo, las exportaciones a Rusia de productos chilenos tradicionales, como el salmón y la trucha, aumentaron un 65%, y las de vino un 43%.

“Rusia puede ofrecer una vasta experiencia en todo lo que ha significado para nosotros conectar los enormes territorios”.

Este fuerte crecimiento pone de manifiesto el considerable potencial que muestra el intercambio comercial bilateral, el cual -según nuestras estimaciones- podría fácilmente alcanzar a la brevedad los US$ 1.000 millones de dólares anuales, cifras en las que rondaba en los años previos a la pandemia, y seguir aumentando a futuro.

Hay que señalar que, con frecuencia, los actores de ambas partes carecen de apoyo institucional, de interacción directa entre los círculos empresariales y de una resolución ágil de las cuestiones logísticas y administrativas. Precisamente la Cámara recientemente creada tiene como objetivo cubrir estos vacíos y constituirse en un impulso positivo para el desarrollo de las relaciones bilaterales en diferentes esferas.

Su tarea principal no solo será representar los intereses de los empresarios, sino crear un corredor integral para el desarrollo de proyectos bilaterales, desde la industria agrícola hasta las tecnologías avanzadas. En este sentido Rusia puede ofrecer una vasta experiencia en todo lo que ha significado para nosotros conectar los enormes territorios que tenemos con infraestructura de transporte, energía y comunicaciones. A total disposición de los empresarios chilenos están las soluciones de ingeniería modernas, equipos para la industria minera y tecnologías de alto nivel rusas en esferas importantes como la salud pública y el sector farmacéutico, entre otros.

En la presentación de la Cámara quedó claro el mensaje principal detrás de este hito: Rusia y Chile tienen un potencial de cooperación mucho mayor del que reflejan hoy las estadísticas. Juntos, la economía rusa, que goza de una amplia base tecnológica y de todo tipo de recursos productivos, y la chilena, famosa por su modelo abierto y exportador, crean una sinergia que puede llevar la cooperación bilateral a un nivel cualitativamente superior.