Esta pregunta surgió el otro día cuando al llegar a una conferencia de negocios que duraría todo el día, me senté en una mesa justo cuando otro participante ocupó el asiento junto al mío, soplándose ruidosamente la nariz. A medida que tosía, estornudaba y le corría la nariz, se evaporó toda la esperanza de poder concentrarme en lo que se decía en el escenario. Me invadieron visiones del horario de trabajo destrozado, las citas perdidas y los días de dolor de cabeza en la cama que su presencia esparcidora de patógenos amenazaba.

Me di la vuelta, lo miré fijamente cada vez que tosía, y suspiré fuerte y repetidamente, pero él no se dio cuenta de nada. Finalmente, recogí mis cosas y me trasladé a una mesa más alejada.

¿Por qué es tan difícil seguir esta regla de etiqueta básica de la oficina durante la temporada de gripe?

En la pausa para el café un poco más tarde, vi a un hombre que también se había estado sentado cerca del infractor propagador de enfermedades y le dije: “Ese tipo en tu mesa suena como si tuviera un resfriado terrible”.

“Sí, le dije que se alejara”, respondió el hombre. “Tengo una reunión de la junta esta semana y no puedo enfermarme”. Lo miré, asombrada por su enfoque directo y ligeramente avergonzada por no haberlo adoptado yo misma.

De vuelta en la oficina, seguí pensando en este incidente y preguntándome por qué, años después de que la pandemia nos hizo hiperconscientes del contagio en el lugar de trabajo, todavía podemos ser tan inútiles a la hora de manejar estas situaciones.

Sospecho que es necesario un recordatorio constante de una de reglas de etiqueta básicas de la oficina: si toses, tienes que quedarte en casa.

En la medida de lo humanamente posible, ésta debería ser la opción predeterminada para los trabajadores infectados. Llegar al trabajo con gérmenes que se pueden propagar no es solo de mala educación; también es malo para la productividad si afecta a los demás.

Esto debería ser completamente obvio. Lamentablemente, no lo es porque muchos jefes dan un mal ejemplo al ir a trabajar enfermos, con la creencia equivocada de que estar presente en todo momento mejora la productividad. De hecho, los investigadores han demostrado durante años que el presentismo por enfermedad, o trabajar a un ritmo inferior al máximo debido a una enfermedad, puede reducir la productividad en un tercio o más, y también puede ser más costoso que el ausentismo.

Por supuesto, existen excepciones legítimas a la regla de quedarte en casa cuando estás enfermo. Una tos puede durar semanas, mucho después de que los niveles de infección deberían haber disminuido.

Además, si te enfermas levemente antes de un evento que se ha estado preparando durante meses, en el que cientos de personas dependen de tu presencia, puede ser razonable tomar grandes cantidades de tu medicamento favorito contra la gripe y el resfriado, mantener la distancia y esperar que todo salga bien.

Sin embargo, como la mayoría de nosotros no estamos obligados a presentar los Óscar ni a jurar el cargo de comandante en jefe de EEUU, está bien quedarse en casa.

Digo todo esto como alguien que ha venido a trabajar un poco enferma por miedo a perderme algún gran evento o plazo. Pero eso fue a) una idiotez y b) antes del auge del trabajo híbrido. Si tienes la suerte de tener la opción de trabajar desde casa, puedes saciar tus impulsos estajanovistas sin desatar un caos microbiano sobre tus compañeros de oficina.

Pero el trabajo remoto puede presentar diferentes problemas. Antes de que se produjera la pandemia, los datos mostraban que las personas que hacían su trabajo desde casa tendían a trabajar más días cuando estaban enfermas que los empleados que tenían que estar en la oficina. A medida que- aumentó el trabajo remoto, provocó quejas de que las personas se sentían obligadas a seguir trabajando cuando no se sentían bien. Hasta el 65% de los trabajadores estadounidenses encuestados dijeron que habían sentido esa presión en 2021.

Esto es lamentable. La clara regla para curarse rápidamente de un resfriado se puede resumir en dos palabras: “Descansa mucho”. Eso significa quedarte dormido frente al televisor, tumbado en la cama o darte un baño caliente. No significa pasar horas respondiendo correos electrónicos, conectándote a reuniones de Zoom y redactando informes.

Nuevamente, esto debería ser obvio, pero a menudo no lo es. Para ser justos con los gerentes sobrecargados, es más difícil determinar si un empleado se está excediendo en lugar de descansar si el trabajador está en casa.

Más difícil, pero, como tantas otras reglas de comportamiento sensatas en la oficina, está lejos de ser imposible.