Codelco en tiempos desafiantes

Editorial

En una sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, el presidente del directorio de Codelco hizo una dura autocrítica de la empresa que sirve para poner en perspectiva tanto los problemas y desafíos que enfrenta la estatal (y errores que debe corregir), como las posibilidades de superarlos para que la minera estatal continúe siendo líder mundial, pilar clave de la industria e importantísima fuente de ingresos para el Fisco.

Incluso en un escenario optimista, racionalizar costos y cerrar faenas con escaso horizonte parece tan difícil como inevitable.

El diagnóstico del personero fue tan crudo como extensivo. Desde luego, se refirió en lo inmediato a la caída de la producción, que entre 2021 y 2023 se redujo en 293 mil toneladas (-18%). No debe extrañar, por ende, que los aportes a las arcas fiscales el año pasado (US$ 1.426 millones) hayan sido cerca de la mitad que el año anterior. Cabe recordar, además, que a mediados del año pasado los pasivos equivalían a más de 10% del PIB (US$ 34.000 millones), un nivel de deuda que implica que el pago de intereses representaba en torno a la mitad de lo aportado el Fisco.

Asimismo, reconoció graves e innecesarios sobrecostos por años (“Nos demoramos en resolver los problemas en los proyectos estructurales que eran obvios”) y observó que Codelco ya es una empresa “gigante” para la escala nacional, por lo que sus cuatro grandes megaproyectos no sólo tensionaron las finanzas de la empresa, sino los recursos del mercado minero doméstico. También, un excesivo en aumentar la producción de faenas existentes, en desmedro de nuevos yacimientos, con repercusiones en la eficiencia e incluso en la accidentabilidad.

La empresa, con todo, estaría recuperando capacidad de producción, a la luz de las cifras del primer trimestre, como también redoblando esfuerzos por superar el retraso en los proyectos estructurales en los cuales se juega tanto del futuro de Codelco. Incluso en un escenario optimista, sin embargo, racionalizar costos y cerrar faenas de escaso horizonte parece tan difícil como inevitable.