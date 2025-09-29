Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Editorial
Editorial

Crisis de pagos en vivienda social

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

La crisis financiera que golpea al sistema de construcción de viviendas sociales, revelada por DF a partir de la millonaria deuda que mantiene la cartera del ramo con desarrolladores, ha puesto en entredicho la seriedad de la gestión pública en materia de política habitacional y la credibilidad del Estado como contraparte. El problema afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todos los tamaños y regiones, cuyo impacto finalmente recae sobre las familias vulnerables y de menores ingresos que esperan acceder a una vivienda digna.

La política habitacional no puede sostenerse sobre deudas impagas y promesas diferidas.

La industria estima en US$ 1.000 millones la deuda del Minvu, correspondiente a estados de pago, anticipos de proyectos, compras de terrenos y suministros. Actores del sector advierten riesgos de quiebras, reorganizaciones y encarecimiento financiero, con un efecto directo sobre la oferta futura. De acuerdo con correos electrónicos a los que accedió DF, el propio ministerio ha reconocido “no contar con disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente para concretar los pagos autorizados”. Y aunque anunció un decreto de modificación presupuestaria para habilitar nuevos recursos, no hay certeza sobre su emisión ni su fecha.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha eludido entregar el monto oficial de deuda, aunque no desconoce que existe. El titular de Vivienda, Carlos Montes, ha hablado de una “interpretación equívoca” sobre cómo se registrarían presupuestariamente los compromisos, mientras que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dicho que se trata de “descalces normales”. Más allá de estas declaraciones, que no transparentan la dimensión del problema, lo cierto es que difícilmente se puede gestionar una política pública con opacidad sobre los pasivos acumulados, el stock de obligaciones y las empresas y proyectos afectados.

El Plan de Emergencia Habitacional, lanzado en 2022 con la meta de 260 mil viviendas, ha alcanzado las 214 mil unidades a agosto, logro que pierde valor ante un déficit financiero que podría amenazar la continuidad del programa. El sector de la construcción, que viene saliendo de una crisis prolongada, con márgenes estrechos y alto endeudamiento, enfrenta ahora un riesgo adicional de insolvencias. Se trata de una actividad que aporta empleo masivo, dinamiza encadenamientos productivos y es esencial para cualquier estrategia de crecimiento sostenido. Que los compromisos del Estado no se cumplan debilita la confianza empresarial y genera incentivos perversos para que las firmas más sólidas restrinjan su exposición a los proyectos sociales, afectando a toda la cadena.

La controversia ha surgido en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026. Un marco fiscal sin claridad sobre el monto real de las deudas no solo posterga la solución, sino que traspasa el problema al próximo gobierno. De allí la urgencia de que la actual administración regularice estos compromisos y entregue certidumbre financiera al programa, de modo que la política habitacional no sume un nuevo pasivo oculto al balance del Estado.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Revés para el Gobierno: comisión de Seguridad de la Cámara rechaza flexibilizar el secreto bancario en proyecto de combate al crimen organizado
2
Empresas

Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
3
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
4
Empresas

Se concreta una de las mayores operaciones inmobiliarias del año valorada en unos US$ 38 millones
5
Mercados

Bolsa chilena retrocede y el IPSA pierde los 9.000 puntos por súbitas ventas de acciones en subasta de cierre
6
DF MAS

Holger Paulmann: “A este país le conviene que el impuesto a la herencia sea cero para que los millonarios de otros países del mundo se quieran venir”
7
DF MAS

Un nuevo departamento en Las Condes y el 15% en una fábrica de resistencias eléctricas: qué declaró el exministro Mario Marcel al dejar su cargo
8
Empresas

Capital Advisors concreta la compra del 100% de Mall Sport a la familia Gálmez
VER MÁS
VER MÁS