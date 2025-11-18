Trama bielorrusa: Codelco presenta querella criminal contra exministra Ángela Vivanco, su pareja y otros cinco imputados por cohecho y lavado de activos
La estatal acusó un patrón sostenido de intervenciones indebidas, presiones internas y beneficios económicos ilegítimos en la tramitación de los recursos que favorecieron al Consorcio Belaz Movitec.
Noticias destacadas
En medio de la investigación conocida como la trama bielorrusa, Codelco presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y otros cinco imputados por delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, luego de que el Ministerio Público expusiera antecedentes que, según la estatal, confirman un "patrón de comportamiento" de intervenciones irregulares que terminaron obligando a la cuprera a pagar más de $ 17 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM).
En detalle, la querella apunta a Vivanco y Migueles, en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; a los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos; y contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
La acción judicial -presentada el sábado 15 de noviembre y declarada admisible este martes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- apunta a que las actuaciones de la exministra habrían favorecido reiteradamente al consorcio representante de la maquinaria bielorrusa, acelerando resoluciones y alterando el trámite de un recurso clave interpuesto por Codelco en 2023.
Según detalla la querella, las intervenciones descritas por la Fiscalía en la reciente formalización de los abogados Mario Vargas, Carlos Lagos y del contador Gonzalo Migueles Oteiza, coincidirían con las irregularidades advertidas por la estatal desde el inicio del litigio contra CBM. Entre ellas, Codelco acusa que Vivanco “efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta”.
El texto agrega que las actuaciones de la exministra constituyen “infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”, según la evidencia expuesta en la formalización.
Uno de esos episodios, calificado por la Fiscalía como decisivo, es la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra días después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio. La querella reconstruye el flujo de esos montos: pagos efectuados por Movitec al estudio jurídico de Vargas y Lagos, que luego habrían sido derivados hacia la cuenta de Migueles mediante operaciones atribuidas al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber, el conservador de Chillán Yamil Najle, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro, todos querellados por lavado de activos en su modalidad culposa.
Codelco recordó que fue reconocida como víctima en la causa abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024 y que ha colaborado activamente en la investigación aportando antecedentes y solicitando diligencias que, según la empresa, dieron origen a las principales líneas perseguidas hoy por el Ministerio Público.
Con esta querella, la firma liderada por Máximo Pacheco indicó que busca ejercer todas las facultades que la ley otorga a los querellantes para que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos -además de los que puedan surgir- en un caso que ha remecido al Poder Judicial y al sector minero, y que mantiene bajo escrutinio la operación del consorcio ligado a la industria bielorrusa.
La estatal afirmó que actuará con “el máximo rigor” para defender la fe pública y proteger los recursos de todos los chilenos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Contraloría alerta que habrían 812 obras públicas con término anticipado de contrato que superan los US$ 1.000 millones en inversión
Dentro de los servicios con mayores montos de inversión con obras sin finalizar figuran el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la Junji y el Serviu del Biobío.
Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF
El regulador aplicó la sanción económica más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz y expresidente de la gestora intervenida, por $ 3.171 millones.
NotCo AI cierra alianza con Barry Callebaut, una de las principales productoras de chocolate del mundo, para usar su inteligencia artificial
La asociación permitirá a a multinacional de origen suizo utilizar la IA de NotCo para acelerar la innovación, explorar nuevos sabores y texturas del chocolate más sustentable y a la foodtech chilena, consolidar su modelo de negocio para terceros.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete