Trama bielorrusa: Codelco califica de histórico el fallo y sostiene que la red investigada le costó cerca de US$20 millones

Codelco reforzó que fue víctima de una red de sobornos y fallos manipulados que habría afectado su patrimonio en casi US$20 millones. Fiscalía y CDE coincidieron en que el caso expone uno de los episodios de corrupción judicial más graves de las últimas décadas.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 12:44 hrs.

