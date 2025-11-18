Exjefes de Hacienda y Banco Central: el nutrido grupo de economistas que acudió al comando de Kast para reunirse con su jefe económico de cara a la segunda vuelta
La mayoría apoyaron a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en la primera vuelta.
Noticias destacadas
Pasadas las 9:30 de la mañana, un nutrido grupo de economistas acudió al comando del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para coordinar eventuales apoyos de cara a la segunda vuelta.
La mayoría fueron parte del comando de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei. La reunión fue coordinada por el jefe económico de Kast, Jorge Quiroz, y el encargado del plan "Desafío 90" de la campaña del republicano, Bernardo Fontaine. También acudió el asesor económico de la campaña, Tomás Bunster.
En la cita, participaron el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel; el extimonel del Banco Central, Vittorio Corbo; el presidente de LyD, Luis Larraín; el exministro de Hacienda, Felipe Larraín; el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber; el jefe del equipo económico de la campaña de Kast en 2021, Eduardo Guerrero; la economista de la USS, Michèle Labbé; el economista Carlos Gómez; el exministro de Economía, José Ramón Valente; la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal; el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y la economista Francisca Toledo.
No asisten presencialmente pero son parte del encuentro el socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza; el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro; y los economistas Pablo Eguiguren y José Ignacio Llodrá.
Noticia en desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
Una pista de patinaje sobre hielo, un museo y una arena para espectáculos masivos, además de bosques y grandes áreas verdes contempla el proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, cuya expropiación exigiría más de $ 21 mil millones, cifra que ha sido objetada por algunos miembros del Consejo Regional.
Ingevec sube a 32% su posición en fondo de LarrainVial que administra siete edificios de renta residencial en Santiago
La constructora aumentó su participación en alrededor de 7 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre, después de llamar a un aumento de capital por mayores costos de lo previsto, frente al cual no acudió un grupo minoritario.
Cuéntame la Firme vuelve a tomarse uno de los escenarios de EtM Day 2025 para abordar el fracaso en el emprendimiento
La tercera versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Gustavo Morandé (Zapping), Dakota Miranda (MyCocos) y Diego Tagle (Froens), quienes compartirán aprendizajes y errores en el crecimiento de sus negocios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete