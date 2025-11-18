Exjefes de Hacienda y Banco Central: el nutrido grupo de economistas que acudió al comando de Kast para reunirse con su jefe económico de cara a la segunda vuelta

Pasadas las 9:30 de la mañana, un nutrido grupo de economistas acudió al comando del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para coordinar eventuales apoyos de cara a la segunda vuelta.

La mayoría fueron parte del comando de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei. La reunión fue coordinada por el jefe económico de Kast, Jorge Quiroz, y el encargado del plan "Desafío 90" de la campaña del republicano, Bernardo Fontaine. También acudió el asesor económico de la campaña, Tomás Bunster.

En la cita, participaron el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel; el extimonel del Banco Central, Vittorio Corbo; el presidente de LyD, Luis Larraín; el exministro de Hacienda, Felipe Larraín; el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber; el jefe del equipo económico de la campaña de Kast en 2021, Eduardo Guerrero; la economista de la USS, Michèle Labbé; el economista Carlos Gómez; el exministro de Economía, José Ramón Valente; la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal; el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y la economista Francisca Toledo.

No asisten presencialmente pero son parte del encuentro el socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza; el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro; y los economistas Pablo Eguiguren y José Ignacio Llodrá.

Noticia en desarrollo...