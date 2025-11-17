Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Magallanes Empresas
Empresas

El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos

Una pista de patinaje sobre hielo, un museo y una arena para espectáculos masivos, además de bosques y grandes áreas verdes contempla el proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, cuya expropiación exigiría más de $ 21 mil millones, cifra que ha sido objetada por algunos miembros del Consejo Regional.

Por: Lucas Ulloa

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 08:00 hrs.

Inmobiliario Construcción viviendas inversiones inversionistas polémica gobierno y empresas
<p>El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
2
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
3
Mercados

CMF da luz verde al funcionamiento de Banchile Pagos, el negocio de adquirencia de Banco de Chile
4
Economía y Política

Equipo de Kast convoca a cumbre de economistas top de cara a sumar apoyos en segunda vuelta
5
Regiones

SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por falta grave tras muerte de cuatro cóndores y firma arriesga multa por $ 5 mil millones
6
Mercados

Alza de acciones de Latam se desinfla tras buenos resultados del tercer trimestre y frenesí post electoral, en medio de la huelga de pilotos
7
Empresas

DT intensifica gestiones por huelga de Latam y aerolínea cancela vuelos hasta 22 de noviembre
8
Economía y Política

Kast inicia en La Araucanía conquista de votos y comando cita a cumbre de economistas para ampliar programa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete