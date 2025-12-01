Megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones pide suspender trámite ambiental hasta marzo de 2026

HNH Energy solicitó este lunes una extensión de plazo "para responder de manera exhaustiva y rigurosa" a las 364 observaciones recibidas.

Más tiempo solicitó el proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- en el marco de su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Luego de que el 21 de octubre la iniciativa -ubicada en la Región de Magallanes y que totaliza una inversión de US$ 11 mil millones- recibiera el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) complementario emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la firma ingresó este lunes una solicitud de extensión de plazo para presentar la adenda complementaria, solicitando que se prolongue la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación. Así, la fecha en que culminará dicha pausa en el proceso será el 31 de marzo del próximo año.

En el escrito presentado al SEA, la empresa apunta a cinco razones para solicitar que se extienda la suspensión. Entre ellas, levantamiento de áreas arqueológicas, mediante caracterización subsuperficial cuya autorización fue otorgada por el Consejo de Monumentos Nacionales con fecha 24 de noviembre del 2025; actualización e incorporación de modelaciones; y elaboración de estudio de ruta de carga sobredimensionada.

La petición se da a días del fin del plazo. HNH Energy explicó que el documento emitido por el SEA incorpora 364 nuevas observaciones, provenientes de distintos organismos, equivalentes a cerca de un tercio de las recibidas durante la primera instancia de evaluación, y fijó como plazo máximo para presentar la adenda el 3 de diciembre de este año.

"Dado el carácter variado y la profundidad de los requerimientos formulados, HNH Energy ingresó una solicitud de extensión de plazo, conforme a la normativa vigente, con el fin de contar con el tiempo necesario para elaborar respuestas sólidas, técnicamente fundamentadas y alineadas con los estándares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", sostuvo HNH Energy.

Desde el proyecto señalaron que la solicitud de extensión de plazo obedece al tiempo necesario para realizar ciertos estudios requeridos, considerando además la reciente emisión del permiso de excavación arqueológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que retrasó el avance de los estudios.

“En HNH Energy estamos comprometidos con seguir avanzando con convicción en el desarrollo de nuestro proyecto, y entregar toda la información solicitada por los organismos públicos con miras a obtener la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto en los próximos meses”, enfatizaron.

El antecedente en el sector

Las suspensiones en el trámite ambiental de proyectos ligados a esta incipiente industria no son nuevos. Recientemente, el proyecto H2 Magallanes de la compañía multienergías TotalEnergies H2, iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable y representa la inversión más alta ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con un desembolso estimado de US$ 16 mil millones, también hizo noticia.

Luego de que la firma solicitara suspender hasta el 31 de marzo de 2027 la tramitación ambiental de la iniciativa, el SEA sólo concedió hasta el 7 de diciembre de 2026

Aunque una solicitud de este tipo es parte de los procesos de tramitación ambiental, la petición generó inquietud por el extenso plazo que se buscaba conseguir para la iniciativa.