Megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones pide suspender trámite ambiental hasta marzo de 2026
HNH Energy solicitó este lunes una extensión de plazo "para responder de manera exhaustiva y rigurosa" a las 364 observaciones recibidas.
Noticias destacadas
Más tiempo solicitó el proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- en el marco de su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Luego de que el 21 de octubre la iniciativa -ubicada en la Región de Magallanes y que totaliza una inversión de US$ 11 mil millones- recibiera el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) complementario emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la firma ingresó este lunes una solicitud de extensión de plazo para presentar la adenda complementaria, solicitando que se prolongue la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación. Así, la fecha en que culminará dicha pausa en el proceso será el 31 de marzo del próximo año.
En el escrito presentado al SEA, la empresa apunta a cinco razones para solicitar que se extienda la suspensión. Entre ellas, levantamiento de áreas arqueológicas, mediante caracterización subsuperficial cuya autorización fue otorgada por el Consejo de Monumentos Nacionales con fecha 24 de noviembre del 2025; actualización e incorporación de modelaciones; y elaboración de estudio de ruta de carga sobredimensionada.
La petición se da a días del fin del plazo. HNH Energy explicó que el documento emitido por el SEA incorpora 364 nuevas observaciones, provenientes de distintos organismos, equivalentes a cerca de un tercio de las recibidas durante la primera instancia de evaluación, y fijó como plazo máximo para presentar la adenda el 3 de diciembre de este año.
"Dado el carácter variado y la profundidad de los requerimientos formulados, HNH Energy ingresó una solicitud de extensión de plazo, conforme a la normativa vigente, con el fin de contar con el tiempo necesario para elaborar respuestas sólidas, técnicamente fundamentadas y alineadas con los estándares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", sostuvo HNH Energy.
Desde el proyecto señalaron que la solicitud de extensión de plazo obedece al tiempo necesario para realizar ciertos estudios requeridos, considerando además la reciente emisión del permiso de excavación arqueológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que retrasó el avance de los estudios.
“En HNH Energy estamos comprometidos con seguir avanzando con convicción en el desarrollo de nuestro proyecto, y entregar toda la información solicitada por los organismos públicos con miras a obtener la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto en los próximos meses”, enfatizaron.
El antecedente en el sector
Las suspensiones en el trámite ambiental de proyectos ligados a esta incipiente industria no son nuevos. Recientemente, el proyecto H2 Magallanes de la compañía multienergías TotalEnergies H2, iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable y representa la inversión más alta ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con un desembolso estimado de US$ 16 mil millones, también hizo noticia.
Luego de que la firma solicitara suspender hasta el 31 de marzo de 2027 la tramitación ambiental de la iniciativa, el SEA sólo concedió hasta el 7 de diciembre de 2026
Aunque una solicitud de este tipo es parte de los procesos de tramitación ambiental, la petición generó inquietud por el extenso plazo que se buscaba conseguir para la iniciativa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Negociación ramal o no? El debate y el alcance del respaldo de la DT a los acuerdos marco
La discusión se dio luego de que la DT señalara que el acuerdo marco firmado por la CTC, AGEMA y Codelco, es un acuerdo colectivo "atípico", que debe ser respetado por las asociaciones que lo firmaron.
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
Inmobiliaria dijo que la sanción debió ser de $ 13 millones, pero se llegó “a la estrafalaria suma de $ 39.600 millones: 3.000 veces más”. Corte determinó “estudiar con más detenimiento el asunto”.
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete