Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.
Noticias destacadas
Un sorpresivo desvío tomó el proyecto H2 Magallanes de la compañía multienergías TotalEnergies H2, iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V). Esto representa la inversión más alta ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con un desembolso estimado de US$ 16 mil millones.
El 16 de septiembre la firma presentó un escrito al director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, José Luis Riffo, en que comunica que requiere de mayor tiempo que el otorgado para responder el Informe Consolidado N° 1. En consecuencia, solicita que se extienda la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra. La fecha que pide para entregar los antecedentes es el 31 de marzo de 2027.
Tras el ingreso del proyecto el 5 de mayo, el 7 de agosto se publicó el primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al EIA (Icsara). Y si bien la respuesta (adenda) al Icsara -texto que consolida los comentarios de los organismos del Estado con competencia ambiental- se debía entregar el 23 de septiembre, la empresa formalizó lo que se presumía.
En el documento presentado el martes, firmado por el gerente general de TotalEnergies H2 en Chile, Antoine Liane, la sociedad da sus razones para solicitar que se extienda el plazo.
Una de ellas es la revisión técnica del diseño del proyecto. Según explica la firma, basada en las observaciones efectuadas, “se requiere evaluar y desarrollar optimizaciones al diseño del proyecto, así como una profundización en el desarrollo de la ingeniería asociada a los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), con el objetivo de responder adecuadamente a las observaciones técnicas formuladas por la autoridad, las que apuntan a la entrega de mayor detalle de las obras, partes y acciones del proyecto, así como también a las medidas ambientales, compromisos voluntarios y seguimientos propuestos por este titular”.
También reconoce la necesidad de campañas de terreno adicionales. En lo que se refiere a arqueología, la firma requiere realizar la caracterización subsuperficial de los hallazgos identificados en el área de influencia. “Dadas las condiciones meteorológicas, estos es solo posible realizarlos con la mayor seguridad para los especialistas, durante la temporada de primavera y verano”, advierte.
Respecto a ecosistemas marinos, la compañía indica que, para complementar las observaciones de mamíferos marinos y pingüinos de Magallanes, requiere levantar información de terreno en las temporadas primavera-verano 2025-2026 y otoño-invierno 2026, esta última, de acuerdo a los registros de línea de base efectuados.
En cuanto a estudios de aves, se solicita realizar una modelación del riesgo de colisión para todas las especies registradas que sean susceptibles de chocar con aerogeneradores, de acuerdo al criterio Giz y Myotis. “Se solicita considerar campañas adicionales, las que podrían extenderse hasta otoño-invierno 2026”, añade.
Pero no solo eso. La firma sostiene que, en flora y vegetación, se le pide –por ejemplo- realizar campañas específicas en época idónea para detectar posibles especies endémicas. Asimismo, se plantea una complementación de la caracterización del suelo.
Entre otras actividades, se suma el procesamiento y análisis de información, y el análisis y elaboración de respuestas al Anexo de Participación Ciudadana (Anexo PAC). De hecho, el fin de la participación ciudadana fue el 20 de agosto y en ese período participaron un total de 639 observantes.
Así, de acuerdo al cronograma, el ingreso de la adenda será en marzo de 2027.
El plazo -según fuentes consultadas- es un período extenso. Eso sí, recalcan que no representa que se congele el proyecto, sino más bien que se suspende la tramitación para trabajar en éste.
De acuerdo con el acta de una reunión del 10 de septiembre, entre la empresa y el SEA, ya había luces de lo que vendría. “Se trataron temas relacionadas a la realización de nuevas campañas de terrenos y los plazos asociados”, se consignó.
Consultados, desde la empresa indicaron a DF que, considerando la escala del proyecto previo al ingreso al SEIA “siempre consideramos un plazo mínimo de 12 meses; luego de revisar las observaciones optamos por un plazo amplio”. Y agregaron: “Aún no hemos recibido el Icsara ciudadano, por lo que está pendiente el análisis de las observaciones surgidas del proceso de participación ciudadana y la elaboración de las respuestas correspondientes. Durante este período mantendremos un trabajo directo con el SEA y los servicios involucrados, con el compromiso de acortar los plazos”.
Por el momento, se está a la espera de lo que resuelva el SEA donde puede acoger o no la petición. O, incluso, acoger la solicitud pero por un tiempo menor al propuesto.
Las observaciones
De los comentarios que se consigna en el Icsara, destacó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). También sorprendió el fuerte cuestionamiento desde la Municipalidad de San Gregorio , que manifestó su rechazo a la “actual insuficiencia del EIA en la evaluación de una serie de impactos ambientales significativos que el proyecto generará en nuestro territorio y sobre nuestros habitantes”.
En tanto, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se pronunció en forma desfavorable sobre el EIA porque “el titular no realiza análisis de relación del Proyecto con el Instrumento de Planificación Regional, Política Regional de Desarrollo Social y Humano 2024-2030”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Mayor crecimiento económico y acelerar la reconversión: las recomendaciones para enfrentar el alza del subempleo de los profesionales chilenos
El director y el investigador del OCEC UDP, Juan Bravo y Antonio Espinoza, respectivamente, entregaron lineamientos para hacer frente a una problemática que está tomando fuerza en el país.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete