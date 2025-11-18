Cinco turistas extranjeros fallecen en el parque nacional Torres del Paine tras intensa y sorpresiva tormenta de nieve
Cinco turistas murieron luego de quedar atrapados por una fuerte tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia, dijeron este martes las autoridades en medio de un operativo de búsqueda de los desparecidos.
Dos personas de nacionalidad alemana y una británica, de entre un grupo de siete desaparecidos, se sumaron a dos mexicanos que habían sido reportados como fallecidos más temprano. Otras cuatro personas fueron localizadas con vida.
"Se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de cuerpos", dijo a periodistas el delegado presidencial de la región sureña de Magallanes, José Antonio Ruiz.
Los turistas se perdieron cerca del campamento Los Perros del parque nacional, al que, según autoridades locales, solo se puede llegar tras una caminata de entre cuatro y cinco horas desde el punto accesible más cercano en vehículo.
La zona fue azotada por una tormenta de nieve con vientos que superaron los 193 kilómetros por hora, equivalente a un huracán de categoría 3.
El Parque Nacional Torres del Paine tiene una extensión de unos 1.810 kilómetros cuadrados y recibe cientos de miles de visitantes al año.
