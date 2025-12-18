Tras presión gremial y política Conaf posterga alza de 180% en tarifas para turistas nacionales en Torres del Paine

La medida, que implicaba aumentos de casi 100% para los extranjeros, fue aplazada desde el 1 de enero al 1 de mayo. La decisión se oficializó tras gestiones con la Dipres y duras críticas de Fedetur y el Gobierno Regional por la falta de gradualidad.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) decidió echar pie atrás a la inminente entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario para el Parque Nacional Torres del Paine. Originalmente programada para comenzar este uno de enero, la medida fue postergada hasta el 1 de mayo a través de la resolución N°1184-2025.

La decisión se toma tras una semana de intensa presión por parte de los gremios del turismo (Fedetur, Achet y Hoteleros de Chile), autoridades locales y parlamentarios, quienes calificaron el ajuste como “desproporcionado”, advirtiendo un grave impacto en la competitividad del principal destino turístico del país en plena temporada alta.

El plan original de Conaf establecía un agresivo aumento en los tickets de ingreso. Para los adultos extranjeros, la tarifa subiría de los actuales $ 46 mil a $ 80 mil, mientras que para los turistas nacionales que realizaran los circuitos “W” o “Macizo Paine”, el costo se elevaría de $ 13.500 a $ 37.800 lo que representa un incremento de 180%.

Con la postergación, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 regirá el esquema actual, aplicándose únicamente un reajuste de 4,9% correspondiente a la variación del IPC.

Gestiones en la Dipres

El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, confirmó que la decisión se destrabó tras una reunión con la Directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez. Según el parlamentario, el problema radicó en la gestión de tiempos: los antecedentes para el alza fueron entregados a Dipres en mayo de 2025, pero el nuevo sistema tarifario recién fue visado a fines de octubre.

Esto obligó a intentar implementar cambios en noviembre y diciembre, con plazos absolutamente insuficientes y sin un trabajo participativo real con los actores del turismo según explicó Bianchi, valorando que la prórroga permitirá "corregir deficiencias en el proceso" y abrir una mesa de diálogo.

Reacción de la industria

Desde el sector privado, la noticia fue recibida con cautela, pero como una señal necesaria. La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y Hoteleros de Chile habían advertido que imponer esta barrera de entrada sin gradualidad amenazaba con desincentivar la llegada de visitantes y dañar la imagen país.

"Torres del Paine es un destino de clase mundial, pero también debe ser un destino competitivo. Medidas como esta no solo afectan la planificación de los viajes, sino que terminan dañando la imagen de Chile", señaló Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, previo a la confirmación de la prórroga.

A la crítica económica se sumó la tensión política. El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, había calificado el alza como “una falta de respeto” y “totalmente inoportuna”, recordando el complejo escenario que atraviesa el parque tras la reciente tragedia que costó la vida de cinco turistas y las amanezas de paralización de los guarda parques por condiciones laborales.