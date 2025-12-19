Incendio en planta de ENAP en Magallanes obliga a suspender el suministro a grandes industrias locales, incluyendo Methanex
Corte se decretó para garantizar que la presión del sistema fuera suficiente para los hogares de Punta Arenas y Puerto Natales. También fueron suspendidas las clases por precaución. Siniestro dejó un trabajador herido.
Una violenta inflamación de gas interrumpió la operación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en Magallanes durante la madrugada de este viernes. Un incendio de proporciones se registró en las instalaciones del bloque Posesión, afectando directamente el gasoducto de 18 pulgadas, una de las arterias críticas de la infraestructura energética del sur austral.
El siniestro se desató alrededor de las 03:00 horas, momento en que se llevaban a cabo las labores programadas de limpieza y mantenimiento en el ducto. Según los antecedentes preliminares, una fuga de combustible durante estas maniobras derivó en una ignición inmediata, generando llamas visibles desde diversos puntos del sector activando la “alerta roja” interna de la compañía.
Producto de la explosión y posterior incendio, un operario que se encontraba en la faena resultó herido. El trabajador sufrió lesiones de diversa consideración y fue evacuado de urgencia a un centro asistencial en Punta Arenas, donde se mantiene bajo observación médica, aunque fuera de riesgo vital.
El combate de las llamas requirió un despliegue inmediato de brigadas especializadas de la empresa estatal en conjunto con unidades de Bomberos de Punta Arenas, quienes trabajaron durante la madrugada para confinar el fuego y evitar que se propagara a otras estructuras del complejo. ENAP Magallanes confirmó posteriormente que la situación fue controlada y que, pese a la magnitud del evento, no se registraron daños ambientales.
Corte de suministro
Si bien el esfuerzo estuvo en controlar la seguridad física de la planta, el incendio tuvo efectos inmediatos en la operación regional. La inhabilitación del ducto siniestrado forzó a las autoridades a cortar el suministro de gas a la gran industria —incluyendo la paralización de plantas como Methanex— para garantizar la presión restante del sistema fuera suficiente para los hogares de Punta Arenas y Puerto Natales.
A raíz de la emergencia y como medida de precaución ante la contingencia operativa, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y la Universidad de Magallanes suspendieron sus actividades académicas, mientras los equipos técnicos de ENAP continúan en el lugar evaluando los daños en la tubería para iniciar las reparaciones.
