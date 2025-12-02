SEA suspende hasta marzo de 2026 trámite ambiental de megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones

La entidad aceptó la petición de HNH Energy de extender el plazo para presentar la adenda complementaria desde el 3 de diciembre de este año al 31 de marzo de 2026. HNH Energy argumentó que necesita más tiempo para realizar ciertos estudios requeridos.

Una rápida respuesta tuvo la petición del proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- de extender el plazo para presentar la adenda complementaria desde el 3 de diciembre de este año al 31 de marzo de 2026.

Lo anterior, luego de que el 21 de octubre la iniciativa -ubicada en la Región de Magallanes y que totaliza una inversión de US$ 11 mil millones- recibiera el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaracions, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) complementario emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Este lunes, el mismo día en que HNH Energy formalizó su petición en el marco de la tramitación de la iniciativa, el SEA accedió a la solicitud en el tiempo sugerido, extendiendo la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. De esta manera, oficialmente la fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 31 de marzo del próximo año.

Según argumentó el SEA en su resolución, la decisión se basa en que "la solicitud efectuada tiene como fundamento responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones, rectificaciones y ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental, contenidas en el correspondiente documento consolidado".

Y agrega que "en las circunstancias precedentemente indicadas, esta autoridad se encuentra de acuerdo con extender la suspensión de plazo, en los términos que solicita el titular del proyecto".

Este lunes, en la carta ingresada al SEA, HNH Energy apunta a cinco razones para solicitar que se extienda la suspensión. Entre ellas, levantamiento de áreas arqueológicas, mediante caracterización subsuperficial cuya autorización fue otorgada por el Consejo de Monumentos Nacionales con fecha 24 de noviembre del 2025; actualización e incorporación de modelaciones; y elaboración de estudio de ruta de carga sobredimensionada.

HNH Energy explicó en un comunicado posterior que el documento emitido por el SEA incorpora 364 nuevas observaciones, provenientes de distintos organismos, equivalentes a cerca de un tercio de las recibidas durante la primera instancia de evaluación, y fijó como plazo máximo para presentar la adenda el 3 de diciembre de este año.

En esa línea, relató que "dado el carácter variado y la profundidad de los requerimientos formulados, HNH Energy ingresó una solicitud de extensión de plazo, conforme a la normativa vigente, con el fin de contar con el tiempo necesario para elaborar respuestas sólidas, técnicamente fundamentadas y alineadas con los estándares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

Desde el proyecto señalaron que la solicitud de extensión de plazo obedece al tiempo necesario para realizar ciertos estudios requeridos, considerando además la reciente emisión del permiso de excavación arqueológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que retrasó el avance de los estudios.

Se suma a otra suspensión

Las suspensiones en el trámite ambiental de proyectos ligados a esta incipiente industria ha estado en el debate. A la pausa que tendrá el trámite ambiental del proyecto de HNH Energy, se suma al suspendido proyecto H2 Magallanes de la compañía multienergías TotalEnergies H2, iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable y representa la inversión más alta ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con un desembolso estimado de US$ 16 mil millones.

Eso sí, luego de que la firma solicitara suspender hasta el 31 de marzo de 2027 la tramitación ambiental de la iniciativa, el SEA sólo concedió hasta el 7 de diciembre de 2026. Si bien solicitudes de extensión de plazo son parte de los procesos de tramitación ambiental, en el caso de TotalEnergies, llamó la atención el largo tiempo que solicitaba la firma.