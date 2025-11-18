Click acá para ir directamente al contenido
¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual

De acuerdo con el acta final de la mediación obligatoria entre ambas partes, la compañía no aceptó el alza de 1,5% real en las remuneraciones de 2026 y una cifra similar de reajuste en 2027.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 14:20 hrs.

<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

