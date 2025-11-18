Deloitte adquiere filial de compras y gestión de riesgos de terceros de Santander Chile

La "Big Four" Deloitte continúa haciendo ruido en el mercado chileno. Este martes, concretó la compra de Aquanima Chile, una filial especializada en compras y gestión de riesgo de terceros perteneciente al Grupo Santander.

El movimiento se suma a otros hitos recientes de la consultora. En julio de este año, adquirió la firma local de consultoría Virtus Partners, ligada a los hermanos Gonzalo y Marcelo Larraguibel.

Y en septiembre pasado, la compañía trajo a Chile Monitor Deloitte, el área de estrategia del grupo, presente en diversos países.

En esta línea, el CEO de Deloitte Chile, Christian Durán explicó que la adquisición reafirma “la confianza quetenemos en Deloitte en el país. Este anuncio es una señal más de nuestro compromiso por invertir en un tema prioritario para nuestros clientes: capturar oportunidades de eficiencia de forma transversal y sostenible, cuidando la continuidad de sus negocios"

Aquanima

En el año 2000, el banco español fundó Aquanima con el objetivo de convertirse en su división global de gestión de compras (procurement), buscando optimizar su cadena de suministro y fortalecer la relación con terceros.

La firma tenía como objetivo encargarse internamente de las compras del grupo, pero con el tiempo amplió su alcance para ofrecer servicios a clientes externos. En la actualidad, opera en más de 14 países y está enfocada en generar eficiencia, control y estandarización en procesos de abastecimiento y evaluación de proveedores.

Con la operación, Aquanima Chile pasará a integrarse al área de Tax & Legal de Deloitte Chile, liderada por la socia Vanesa Lanciotti. El traspaso implicará sumar a 20 profesionales y al Felipe Santelices como socio del equipo de business process solutions, lo que elevará a 640 el total de colaboradores de una de las unidades más tradicionales y robustas dentro de la consultora.

Lanciotti explicó a DF que la adquisición se enmarca en un contexto donde, “las áreas de impuesto y finanzas de las empresas a nivel global, han dejado de ser un simple soporte del negocio. Actualmente, forman parte central de las decisiones estratégicas, ya que son responsables de generar mayores eficiencias en toda la cadena de valor”.

Añadió que con la incorporación de Aquanima, apoyada en el uso de tecnología e inteligencia artificial, “nos permite digitalizar, optimizar y reinventar todo el ciclo de compras, adoptando las mejores prácticas de la industria”.

Santander enfocado en el negocio bancario

La operación se concreta en un momento en que ambas firmas están delineando el futuro de sus negocios. Deloitte busca fortalecer su propuesta de consultoría estratégica y ampliar su presencia en áreas de eficiencia operativa y transformación digital.

En paralelo, Grupo Santander ha reiterado a nivel global su objetivo de concentrarse en sus negocios core vinculados a la banca, lo que ha llevado a desprenderse de actividades no financieras o de soporte.

En esa línea, el responsable global de Aquanima, Jorge de la Vega, señaló que hoy “Santander a nivel global está buscando priorizar su negocio core relacionado directamente a la banca. Es en este sentido donde vimos en un socio clave como Deloitte la oportunidad de que Aquanima Chile siga aportando a las empresas del país, ofreciendo soluciones innovadoras con la implementación de tecnologías y ahorro de costos”.