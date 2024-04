La agitada semana empresarial

Esta semana se realizaron las juntas de accionistas más esperadas, con los cambios y escenarios más complejos: SQM, Cencosud y Clínica Las Condes, así que decidimos profundizar en este tema.

Al final nos quedamos cortos con las expectativas.

En el caso de SQM, el presidente de la compañía y Tianqi mostraron sus cartas y se declararon la guerra. Tianqi amenazó con acciones legales para revisar la asociación entre Codelco y SQM y criticó duramente al presidente del directorio de la minera no metálica. Su objetivo es que sea una junta de accionistas la que decida si hay acuerdo para explotar el Salar de Atacama. El próximo round será en la CMF, aquí les narramos en detalle las distintas batallas que se han dado a lo largo de estos meses y que esta semana terminó con una declaración de guerra.

En el caso de Cencosud les contamos la historia de Jaime Soler, considerado el delfín de Paulmann y su regreso al grupo Cencosud como director de la filial inmobiliaria. Lo hizo con el apoyo del líder del grupo, Horst Paulmann. Su partida se produjo en el año 2018, cuando dejó la gerencia general de la compañía por motivos personales, ahora vuelve a la filial de centros comerciales, donde tiene por delante importantes desafíos.

Otro tema donde quisimos profundizar fue en las cuentas fiscales a raíz de la entrega del último informe del Consejo Fiscal Autónomo, (CFA) y entrevistamos a su presidente, Jorge Rodríguez, quien dejó en evidencia que no hay recursos y que es necesario llegar a acuerdos para que el Fisco recomponga su capacidad de enfrentar una eventual crisis externa.

Y si de recursos fiscales se trata, le preguntamos a la CFO de EFE, Cecilia Araya, que nos cuente cómo espera revertir el histórico Ebitda negativo de la empresa.

Este jueves Microsoft entregó los beneficios del tercer trimestre de su año fiscal y los resultados fueron auspiciosos. En gran medida, eso se debió al desarrollo de la Inteligencia Artificial. Con la mirada puesta en ese foco conversamos con Fernando López Iervasi, gerente general de Microsoft para América Latina hispana y le preguntamos de su relación diaria con la IA y de los temores que rodea a esta nueva tecnología.

Y esta semana todos nos sorprendimos con la intención de BHP de adquirir Anglo American. Si bien su propuesta de US$ 39 mil millones fue rechazada por el accionariado de Anglo, es una historia que todavía no termina. ¿Qué hay detrás del interés de BHP?, ¿qué otros movimientos podrían gatillarse con esta, por ahora, fallida "movida"?, es lo que nos relata un completo reportaje de Financial Times que quisimos compartir con ustedes.

La próxima semana hablará el presidente de la Fed, Jerome Powell, y como de costumbre el mercado estará atento a las señales que entregue respecto de los próximos pasos sobre la tasa de interés y el efecto en el precio del dólar.

En vista de eso hicimos un ejercicio muy interesante: tomamos las declaraciones de Powell y de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa en diferentes momentos y buscamos como se comportó el tipo de cambio tras sus dichos. La idea era ver quien mueve más el mercado. El resultado es sumamente interesante.

Disfruten el fin de semana.