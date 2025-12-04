Click acá para ir directamente al contenido

El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
Editorial

Por qué hacemos el DFMAS Pitch

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Desde hace cuatro años, DF MAS organiza el MAS Pitch, un espacio que se ha convertido en una vitrina del emprendimiento tecnológico chileno. Lo que comenzó como una apuesta casi intuitiva –un escenario para que seis fundadores se atrevan a contar su historia frente a un jurado exigente– terminó transformándose en un punto de encuentro imprescindible para el ecosistema. Aquí conviven emprendedores consolidados, talentos emergentes, inversionistas, corporate ventures y empresarios con largas trayectorias que ven en esta energía una señal de futuro.

Este espíritu –el mismo que empuja a quienes fundan, invierten y construyen empresas– es parte de nuestra identidad como medio y como comunidad.

Pero el MAS Pitch no es solo un evento. Es la expresión natural de una convicción que Diario Financiero ha sostenido por décadas: que el emprendimiento y la inversión privada son motores fundamentales del desarrollo. Que una economía dinámica, abierta, capaz de atraer capital y producir innovación, es condición necesaria para construir un país más próspero, con más oportunidades y menos pobreza.

Por eso los ejemplos que desfilaron ayer por el escenario importan. Porque muestran que en Chile sí existe una cultura de crear, arriesgar, escalar y volver a empezar. Lo vimos en la generación pionera de las puntocom, en los primeros inversionistas ángeles que sembraron sin saber si habría cosecha, y lo vemos hoy en startups que se atreven a desafiar mercados globales. Este espíritu –el mismo que empuja a quienes fundan, invierten y construyen empresas– es parte de nuestra identidad como medio y como comunidad.

En tiempos electorales, este recordatorio es especialmente relevante. Las próximas candidaturas presidenciales deberían entender que detrás de cada pitch, de cada ronda levantada, de cada empresa que nace, hay un país que busca avanzar. Promover reglas claras, estabilidad y un ambiente proinversión no es un regalo a un sector; es una apuesta por el desarrollo de Chile entero.El MAS Pitch celebra historias, pero también declara una postura: creemos en el talento, en la libertad de emprender y en la capacidad del sector privado para empujar al país hacia adelante. Ese es el mensaje que vale la pena reforzar. Y es el que seguiremos impulsando desde DF MAS.

