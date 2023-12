SEÑALES DEL BANCO CENTRAL

Editorial

La decisión del Banco Central de reducir la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 75 puntos base y las proyecciones de crecimiento actualizadas contenidas en el IPoM que se publicó este miércoles han entregado importante información a los mercados. Respecto de lo primero, tanto la magnitud de la disminución en la TPM como la señal explícita en el comunicado en cuanto a que el proceso de rebaja continuará en los próximos meses da cuenta de la disposición del instituto emisor de actuar con mayor agresividad en esta materia, de manera de no pecar de exceso, y así lograr la convergencia de la tasa de inflación hacia un nivel de 3%. Todo esto, avalado por la tendencia observada en la reducción de la inflación y en el ajuste de los niveles de actividad, sumado a lo que también se está observando en las principales economías, y que a su vez está permitiendo a los bancos centrales respectivos anticipar un mayor relajo relativo en sus políticas monetarias.

La mayor urgencia en esta coyuntura es la de recuperar la capacidad de crecimiento.

En cuanto a las cifras del IPoM, la estimación de crecimiento para este año da cuenta de una variación nula en el PIB, lo que corresponde al valor superior del rango que se había proyectado en el mes de septiembre, reflejando por tanto una mejora marginal. Y para los años 2024 y 2025 se mantuvieron las proyecciones previas de 1,75% y 2,5%, respectivamente, considerando el punto medio del rango proyectado. Esto último definitivamente es una mala noticia por cuanto no se advierte ninguna mejora, y ese ritmo de crecimiento es absolutamente insuficiente para generar los empleos que el país necesita así como los recursos fiscales requeridos para satisfacer las necesidades de gasto más urgentes. Peor aún es el escenario que se anticipa para los períodos subsiguientes: la actualización del PIB tendencial que se presenta en este IPoM ratifica una trayectoria descendente del PIB no minero, con un promedio anual de 1,9% para el período 2024-2033, observándose una disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior. Estas cifras no hacen sino ratificar que la mayor urgencia en esta coyuntura es la de recuperar la capacidad de crecimiento.