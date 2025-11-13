Recuperar la capacidad de agencia para impulsar transformaciones sostenibles

De los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad, hay uno que el último Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 del PNUD levanta como una alerta urgente: la disminución sostenida de la capacidad de agencia individual y colectiva. Esta se entiende como la habilidad de actuar intencionadamente sobre la propia vida y el entorno, tomando decisiones y ejecutando acciones que generan cambios.

En otras palabras, es la percepción de que tenemos poder e influencia sobre lo que nos sucede y sobre las transformaciones colectivas que queremos impulsar. Según el estudio, el 63% de la población chilena considera que tiene poca o ninguna capacidad para incidir en los cambios necesarios para el país, una cifra que hace dos décadas era de alrededor del 45%. Esta sensación de impotencia -de “no poder hacer”- erosiona los cimientos de la participación, la colaboración y el liderazgo para impulsar las trasformaciones que hoy necesitamos.

En un contexto de transición hacia un nuevo paradigma, donde las certezas del pasado se diluyen y el futuro exige nuevas capacidades, los Círculos de Liderazgo emergen como una respuesta poderosa. Los círculos son prácticas ancestrales que hoy recuperamos para construir confianza: espacios donde prevalece la escucha, la presencia y el respeto por la verdad particular de cada una, generando un ambiente seguro, libre de juicios y jerarquías.

Cuando nos sentimos vistas y apreciadas, se activa nuestra capacidad de agencia, movilizándonos a impulsar las transformaciones que tan urgentemente necesitamos. Transitar desde espacios “seguros” hacia otros de mayor autonomía requiere nuevas habilidades.

En mi experiencia facilitando e impulsando Círculos de Liderazgo Femenino, he visto cómo estos espacios se convierten en verdaderos laboratorios de agencia y transformación. Nos permiten avanzar desde formas de relacionamiento jerárquicas y rígidas hacia dinámicas de coliderazgo y colaboración genuina, donde el saber intelectual se equilibra con la sabiduría emocional e intuitiva como fuentes esenciales de poder.

La sabiduría emocional nos conecta con la empatía, la escucha y la capacidad de tejer vínculos auténticos, mientras la sabiduría intuitiva -tan poco reconocida en los entornos organizacionales- abre acceso a una comprensión más profunda del sentido y la dirección. Cuando mente, corazón e intuición se entrelazan, el liderazgo se vuelve más integral, humano y magnético: uno que inspira y moviliza desde una coherencia interior.

Mi invitación es a atrevernos a liderar desde el ser, cultivando las capacidades internas que fortalecen nuestra agencia individual y colectiva, aquellas que nos habilitan para liderar transformaciones complejas de manera sostenible y humana y que nos permiten cocrear los futuros que anhelamos.