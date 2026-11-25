Se trata del sexto viaducto que cruza el principal cause de la región y que reemplazaría al puente Juan Pablo II, que por su deterioro opera con restricciones de circulación. La empresa tiene 500 días para entregar una propuesta.

ICR Consultores Limitada se adjudicó la licitación por $ 1.500 millones del ministerio de Obras Públicas (MOP) para realizar el estudio de prefactibilidad que proyectará un nuevo puente sobre el río Biobío en Concepción, viaducto que reemplazará al Puente Juan Pablo II.

“El puente Juan Pablo II cumplió su vida útil y actualmente presenta restricciones de carga, por lo que resulta fundamental avanzar en los estudios que nos permitan evaluar su reposición mediante una nueva estructura, con mejores condiciones de capacidad y seguridad”, explicó el seremi del MOP en Biobío, José Piña.

Trazado estratégico

La construcción de un nuevo puente, el sexto sobre el principal cause de la Región del Biobío, apunta a optimizar los flujos vehiculares de carga y pasajeros; por lo tanto, la consultoría deberá evaluar distintas alternativas de ubicación, capacidad y trazado que respondan a esos requerimientos, considerando su contribución al desarrollo del nodo logístico de la zona centro – sur que conecta a los principales terminales portuarios de la zona.

El proyecto contempla la conexión entre la ribera norte del río Biobío, con posibles accesos desde avenida Costanera C.R.S. Henríquez y el Enlace Nobis (intersección de avenidas Alessandri, Cristóbal Colón y 21 de Mayo), con la Ruta 160, principal arteria de conectividad entre las provincias de Concepción y Arauco.