Inauguran parque fotovoltaico Aurora, en Pozo Almonte, con una inversión de US$ 224 millones

El proyecto cuenta con más de 355 mil paneles solares y un sistema de baterías capaz de suministrar energía durante 5,5 horas a plena potencia. Su generación anual estimada equivale al consumo eléctrico de 260 mil hogares..

Un nuevo proyecto de generación y almacenamiento de energía comenzó a operar en la Región de Tarapacá. Se trata del parque fotovoltaico Aurora, inaugurado este lunes en la comuna de Pozo Almonte, tras una inversión de US$ 224 millones.

La planta, desarrollada por la empresa energética Promigas, cuenta con 355.540 paneles solares distribuidos en 467 hectáreas y una capacidad instalada de 221 MWdc. A esto se suma un sistema de almacenamiento en baterías de 1.023 MWh, capaz de suministrar energía durante 5,5 horas a plena potencia.

El proyecto fue construido en 10 meses y llegó a emplear a 900 trabajadores durante el período de mayor actividad. Según las estimaciones de la compañía, generará anualmente 649 GWh de electricidad.

Generación solar y almacenamiento

Una de las principales características de Aurora es la combinación de generación fotovoltaica con un sistema de baterías que permite almacenar electricidad durante las horas de mayor radiación solar y utilizarla posteriormente, cuando disminuye la producción de los paneles.

El sistema cuenta con 187 MW de potencia de descarga y está compuesto por 204 contenedores de baterías con tecnología de litio-ferrofosfato (LFP).

En materia de generación, la planta dispone de una potencia nominal de inyección a la red de 187 MWac. La compañía estima que su producción anual equivale al consumo eléctrico de unos 260 mil hogares chilenos.

Hub Energético Tarapacá

La entrada en operación de Aurora constituye uno de los avances del Hub Energético Tarapacá, una cartera que considera tres proyectos solares con sistemas de almacenamiento y una inversión conjunta superior a US$ 1.060 millones.

La iniciativa se desarrolla en una región que concentra proyectos de generación renovable destinados a abastecer al sistema eléctrico nacional y a distintos sectores productivos.

Durante la inauguración, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, se refirió a las perspectivas de crecimiento de la compañía en Chile. “Nuestro compromiso es de largo plazo: queremos invertir, innovar y desarrollar soluciones energéticas desde Chile, para Chile y para toda América Latina”.

La empresa informó que actualmente participa en un portafolio de más de 1.374 MW entre proyectos en operación y construcción en Chile, Colombia y Perú. Además, mantiene oportunidades de desarrollo cercanas a 3,1 GW y proyecta inversiones superiores a US$ 1.500 millones hacia 2030, aunque no detalló cuánto de ese monto se destinará específicamente a Chile.

En la ceremonia también participó el subsecretario de Energía Hugo Briones, quien abordó los desafíos de infraestructura asociados al crecimiento de la generación renovable. “Este proyecto también nos recuerda que la transición energética es un esfuerzo integral. No basta con construir mas plantas de generación si el sistema no las integra, también necesitamos redes modernas, resilientes, preparadas para conectar con otras inversiones”.

Contratos de suministro

La energía generada por Aurora será comercializada mediante contratos de compraventa de largo plazo. Entre las empresas que recibirán suministro se encuentra Abastible. Por ahora, no se han informado los volúmenes de energía comprometidos ni los plazos específicos de estos acuerdos.

Junto con la inauguración, Promigas presentó Krelo, su nueva marca de soluciones energéticas para clientes comerciales, industriales y proyectos de gran escala en Chile, Colombia y Perú.