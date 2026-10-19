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Inauguran parque fotovoltaico Aurora, en Pozo Almonte, con una inversión de US$ 224 millones

El proyecto cuenta con más de 355 mil paneles solares y un sistema de baterías capaz de suministrar energía durante 5,5 horas a plena potencia. Su generación anual estimada equivale al consumo eléctrico de 260 mil hogares..

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 19 de octubre de 2026 a las 19:15 hrs.

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Inauguran parque fotovoltaico Aurora, en Pozo Almonte, con una inversión de US$ 224 millones

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