Pudo haber estado lista hace siete meses tras el pronunciamiento favorable de la FNE a su realización en Chile, pero en definitiva la venta de Empresas Banmédica entró en un largo suspenso a la espera de la aprobación al traspaso de los activos en Colombia tras un primer rechazo del regulador sanitario el 28 de julio.

Finalmente, la venia de las autoridades colombianas a comienzos de este mes permitieron dar luz verde a uno de los M&A más importantes de 2026 –por lejos el mayor del sector salud chileno- justo a un año del anuncio del cierre de la venta a sus nuevos controladores: la gestora brasileña Patria junto al fondo de private equity Linzor Capital Partners, en un monto cercano a los US$ 1.000 millones. Así, se cerró definitivamente el capítulo que la gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG) había iniciado en julio de 2024 dando a conocer la decisión de desprenderse de sus operaciones en Sudamérica.

El conglomerado se mantiene en compás de espera ante las decisiones los nuevos controladores, cuyas caras más visibles a nivel local son Pablo Echeverría por Moneda Patria y Tim Purcell por Linzor. Sin novedades en materia de anuncios hasta el cierre de esta edición, las expectativas están puestas para los próximos días, apuntando a los primeros ajustes a contar de diciembre.

“Los nuevos controladores han transmitido su entusiasmo por iniciar la nueva etapa. Tienen una mirada de largo plazo y la expectativa es que de inmediato van a construir el plan que viene para los próximos cinco años”, señaló un conocedor de la interna de la operación.

Como cabe esperar tras el cambio de propiedad, en la primera línea de las definiciones estaría la composición del directorio de Banmédica SpA (la estructura actual de la matriz del holding creada en 2024) que integran actualmente tres vicepresidentes senior de UHG: Tim Murray (Riesgo y Analítica), Michael Duda (Desarrollo Corporativo) y Richard Mattera (Chief Development Officer).

Y mientras se define el horizonte en Chile, las piezas comenzaron a moverse en Colombia. Este jueves se convocó a asamblea para cambiar los directorios de la aseguradora de salud Colmédica y de la sociedad que controla las clínicas La Colina y del Country en Bogotá, los principales activos adquiridos en ese país.

US$ 1.000 millones es el monto de la venta de Empresas Banmédica.

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El desafío en el área aseguradora de salud

El largo interregno desde que UHG anunció la desinversión implicó una prueba exigente para el management local, que en medio de la materialización del cambio de propiedad mantuvo al mayor conglomerado de salud del país funcionando a plenitud. En el caso de Chile, se trata de cinco clínicas con 1.211 camas de hospitalización; 17 centros médicos y odontológicos, casi 15 mil colaboradores -con 3.897 médicos- con una producción de 95 mil cirugías, 272 mil atenciones de urgencia, 4,2 millones de consultas médicas y 17 millones de exámenes de diagnóstico, imágenes y procedimientos, más dos isapres -Banmédica y Vida Tres-, que suman unos 700 mil beneficiarios.

En el área prestadora, sus clínicas operaron con altos niveles de ocupación e, incluso, concretaron proyectos relevantes. A su vez, el segmento asegurador, las isapres Banmédica y Vida Tres representan el mayor desafío inmediato para los nuevos dueños, como consecuencia de una compleja salida a la dura crisis que afectó a la industria, las disposiciones que estableció la ley corta vigente desde 2024, la competencia entre los actores del sistema y el contexto económico.

El primer reto son los resultados. En el primer semestre de este año, la industria arrojó un positivo balance general con ganancias por $ 28.735 millones por el conjunto de las isapres abiertas que contrastan con las pérdidas por $ 7.035 millones de igual lapso de 2025, principalmente por el menor costo en licencias médicas que bajaron los costos de ventas a $2.051.779 millones, por debajo de ingresos ($ 2.264.636 millones) que subieron 5,6% a nivel general.

Pero en este balance, las aseguradoras de Empresas Banmédica no estuvieron en el grupo con los mejores resultados. Vida Tres terminó la primera mitad del año con números rojos, pasando de utilidades por $ 286 millones a pérdidas por $ 3.041 millones. A su vez, Banmédica se ubicó en el quinto lugar del ranking con ganancias por $ 1.295 millones, que si bien revirtieron las pérdidas por $ 14.771 millones sufridas en los primeros seis meses del ejercicio anterior, se ubicó al final del listado de cifras azules del sistema. En la misma comparación, los gastos de administración subieron 10% a $ 36.205 millones a junio pasado.

En el caso de Vida Tres, “se ha visto el efecto negativo del tema de la tabla de factores, ya que tiene una mayor proporción de gente de más edad. Esa situación explica la posición de mayor rezago y va a requerir ahora de un mayor esfuerzo”, indicó un ejecutivo del sector asegurador de salud.

Otro punto es el cumplimiento del compromiso de devoluciones a los afiliados derivadas del fallo de la Tabla Única de Factores (TFU) que estableció la Ley Corta de isapres en noviembre de 2024, con calendarios de devolución de hasta 13 años para los acreedores menores de 65 años, y plazos más acotado para los grupos de mayor edad. A dos años de vigencia de esta norma el sistema promediaba un 30% de devolución al 30 de septiembre pasado -con Nueva Mas Vida anunciando el cumplimiento total de esas obligaciones- Banmédica y Vida Tres se situaron en el grupo de compañías con el menor nivel de restituciones, con un 17,6% y 22,7%, respectivamente.

Si bien, la isapre Banmédica ocupa el segundo lugar del sistema –con 555 mil beneficiarios, a corta distancia de Colmena- si se suma a Vida Tres (140 mil cotizantes y cargas) representan el primer actor en volumen de personas. Una posición que se ha vuelto cada vez más compleja de mantener, ya que las aseguradoras de salud están disputando un universo que se ha reducido significativamente, desde los 3,2 millones de beneficiarios que tenía el sector a fines de 2021, a los actuales 2,4 millones entre cotizantes y cargas. Eso, en paralelo a la creciente oferta de los seguros complementarios de salud.

En tanto, la industria vive una fuerte competencia. En el caso de Banmédica y Vida Tres, esta exigencia se tradujo en un significativo incremento de los equipos comerciales, que tras una drástica reducción durante la crisis del sistema, ahora casi se duplicaron para sumar del orden de 1.000 vendedores entre ambas isapres. Un proceso especialmente activo en el conjunto de las isapres, que ya a fines de 2025 habían elevado en más de 50% los staff a unos 4.000 colaboradores.

Este factor motiva una atenta observación en el sector, ya que el ítem forma parte de los costos de operación, que crecieron un 6,7% entre abril y junio pasado a nivel del sistema, lapso en el cual los ingresos aumentaron solo en un 2,1% respecto del trimestre inmediatamente anterior, según indicó este jueves la Superintendencia de Salud.

“El tema de las isapres tiene para un rato. Pero probablemente con los cambios de liderazgo tras el cambio de control de su matriz, Banmédica vuelva a ser más activa, como una vez lo fue”, estimó un experto de la industria.