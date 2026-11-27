Primeros desafíos de la nueva era de Empresas Banmédica: repunte de isapres y activación de proyectos en área clínica
Tras el destrabe de la venta del mayor conglomerado de salud local a Patria y Linzor, los nuevos controladores deberán enfrentar el rezago en los resultados de isapre Banmédica y las pérdidas de Vida Tres. En tanto, en el área prestadora, la industria anticipa anuncios de inversión en el corto plazo.
Noticias destacadas
Pudo haber estado lista hace siete meses tras el pronunciamiento favorable de la FNE a su realización en Chile, pero en definitiva la venta de Empresas Banmédica entró en un largo suspenso a la espera de la aprobación al traspaso de los activos en Colombia tras un primer rechazo del regulador sanitario el 28 de julio.
Finalmente, la venia de las autoridades colombianas a comienzos de este mes permitieron dar luz verde a uno de los M&A más importantes de 2026 –por lejos el mayor del sector salud chileno- justo a un año del anuncio del cierre de la venta a sus nuevos controladores: la gestora brasileña Patria junto al fondo de private equity Linzor Capital Partners, en un monto cercano a los US$ 1.000 millones. Así, se cerró definitivamente el capítulo que la gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG) había iniciado en julio de 2024 dando a conocer la decisión de desprenderse de sus operaciones en Sudamérica.
El conglomerado se mantiene en compás de espera ante las decisiones los nuevos controladores, cuyas caras más visibles a nivel local son Pablo Echeverría por Moneda Patria y Tim Purcell por Linzor. Sin novedades en materia de anuncios hasta el cierre de esta edición, las expectativas están puestas para los próximos días, apuntando a los primeros ajustes a contar de diciembre.
“Los nuevos controladores han transmitido su entusiasmo por iniciar la nueva etapa. Tienen una mirada de largo plazo y la expectativa es que de inmediato van a construir el plan que viene para los próximos cinco años”, señaló un conocedor de la interna de la operación.
Como cabe esperar tras el cambio de propiedad, en la primera línea de las definiciones estaría la composición del directorio de Banmédica SpA (la estructura actual de la matriz del holding creada en 2024) que integran actualmente tres vicepresidentes senior de UHG: Tim Murray (Riesgo y Analítica), Michael Duda (Desarrollo Corporativo) y Richard Mattera (Chief Development Officer).
Y mientras se define el horizonte en Chile, las piezas comenzaron a moverse en Colombia. Este jueves se convocó a asamblea para cambiar los directorios de la aseguradora de salud Colmédica y de la sociedad que controla las clínicas La Colina y del Country en Bogotá, los principales activos adquiridos en ese país.
US$ 1.000 millones es el monto de la venta de Empresas Banmédica.
El desafío en el área aseguradora de salud
El largo interregno desde que UHG anunció la desinversión implicó una prueba exigente para el management local, que en medio de la materialización del cambio de propiedad mantuvo al mayor conglomerado de salud del país funcionando a plenitud. En el caso de Chile, se trata de cinco clínicas con 1.211 camas de hospitalización; 17 centros médicos y odontológicos, casi 15 mil colaboradores -con 3.897 médicos- con una producción de 95 mil cirugías, 272 mil atenciones de urgencia, 4,2 millones de consultas médicas y 17 millones de exámenes de diagnóstico, imágenes y procedimientos, más dos isapres -Banmédica y Vida Tres-, que suman unos 700 mil beneficiarios.
En el área prestadora, sus clínicas operaron con altos niveles de ocupación e, incluso, concretaron proyectos relevantes. A su vez, el segmento asegurador, las isapres Banmédica y Vida Tres representan el mayor desafío inmediato para los nuevos dueños, como consecuencia de una compleja salida a la dura crisis que afectó a la industria, las disposiciones que estableció la ley corta vigente desde 2024, la competencia entre los actores del sistema y el contexto económico.
El primer reto son los resultados. En el primer semestre de este año, la industria arrojó un positivo balance general con ganancias por $ 28.735 millones por el conjunto de las isapres abiertas que contrastan con las pérdidas por $ 7.035 millones de igual lapso de 2025, principalmente por el menor costo en licencias médicas que bajaron los costos de ventas a $2.051.779 millones, por debajo de ingresos ($ 2.264.636 millones) que subieron 5,6% a nivel general.
Pero en este balance, las aseguradoras de Empresas Banmédica no estuvieron en el grupo con los mejores resultados. Vida Tres terminó la primera mitad del año con números rojos, pasando de utilidades por $ 286 millones a pérdidas por $ 3.041 millones. A su vez, Banmédica se ubicó en el quinto lugar del ranking con ganancias por $ 1.295 millones, que si bien revirtieron las pérdidas por $ 14.771 millones sufridas en los primeros seis meses del ejercicio anterior, se ubicó al final del listado de cifras azules del sistema. En la misma comparación, los gastos de administración subieron 10% a $ 36.205 millones a junio pasado.
En el caso de Vida Tres, “se ha visto el efecto negativo del tema de la tabla de factores, ya que tiene una mayor proporción de gente de más edad. Esa situación explica la posición de mayor rezago y va a requerir ahora de un mayor esfuerzo”, indicó un ejecutivo del sector asegurador de salud.
Otro punto es el cumplimiento del compromiso de devoluciones a los afiliados derivadas del fallo de la Tabla Única de Factores (TFU) que estableció la Ley Corta de isapres en noviembre de 2024, con calendarios de devolución de hasta 13 años para los acreedores menores de 65 años, y plazos más acotado para los grupos de mayor edad. A dos años de vigencia de esta norma el sistema promediaba un 30% de devolución al 30 de septiembre pasado -con Nueva Mas Vida anunciando el cumplimiento total de esas obligaciones- Banmédica y Vida Tres se situaron en el grupo de compañías con el menor nivel de restituciones, con un 17,6% y 22,7%, respectivamente.
Si bien, la isapre Banmédica ocupa el segundo lugar del sistema –con 555 mil beneficiarios, a corta distancia de Colmena- si se suma a Vida Tres (140 mil cotizantes y cargas) representan el primer actor en volumen de personas. Una posición que se ha vuelto cada vez más compleja de mantener, ya que las aseguradoras de salud están disputando un universo que se ha reducido significativamente, desde los 3,2 millones de beneficiarios que tenía el sector a fines de 2021, a los actuales 2,4 millones entre cotizantes y cargas. Eso, en paralelo a la creciente oferta de los seguros complementarios de salud.
En tanto, la industria vive una fuerte competencia. En el caso de Banmédica y Vida Tres, esta exigencia se tradujo en un significativo incremento de los equipos comerciales, que tras una drástica reducción durante la crisis del sistema, ahora casi se duplicaron para sumar del orden de 1.000 vendedores entre ambas isapres. Un proceso especialmente activo en el conjunto de las isapres, que ya a fines de 2025 habían elevado en más de 50% los staff a unos 4.000 colaboradores.
Este factor motiva una atenta observación en el sector, ya que el ítem forma parte de los costos de operación, que crecieron un 6,7% entre abril y junio pasado a nivel del sistema, lapso en el cual los ingresos aumentaron solo en un 2,1% respecto del trimestre inmediatamente anterior, según indicó este jueves la Superintendencia de Salud.
“El tema de las isapres tiene para un rato. Pero probablemente con los cambios de liderazgo tras el cambio de control de su matriz, Banmédica vuelva a ser más activa, como una vez lo fue”, estimó un experto de la industria.
La perspectiva en favor de nuevos proyectos y el reto de la escalada de la deuda de Fonasa
La decisión de UHG de desprenderse de las operaciones que mantenía en Sudamérica y excluirlas de sus reportes de resultados a mediados de 2024 repercutió en la toma de decisiones del grupo. Pese a ello, el área prestadora mantuvo plenamente su capacidad operativa e impulsó proyectos de expansión.
Es el caso de Clínica Santa María, que a fines del año pasado inauguró su sede en Los Dominicos, en un edificio de 5 mil m² útiles con 36 boxes para consultas médicas y pabellones de cirugía menor y mayor ambulatoria, gracias a una inversión de US$ 25 millones. El crecimiento de la clínica en el sector oriente de Santiago también se tradujo en la ampliación del Centro Médico Vitacura en enero pasado, con dos nuevos pisos destinados a la atención oncológica y la medicina preventiva.
Por su parte, Red Dávila incorporó nuevas unidades clínicas y centros especializados, además de ampliar su equipamiento diagnóstico.“Fue duro, pero el grupo Banmédica nunca perdió el ritmo en este período”, señaló un exejecutivo, quien destacó la sostenida capacidad de generación de Ebitda. Respecto de la nueva etapa que inicia el holding, añadió que “en este negocio sometido a una fuerte competencia y al desafío constante del aumento de costos, una administración más local puede hacer iniciativas más agresivas para generar una mayor competitividad”.
En la industria existe expectación por una reactivación de las inversiones del grupo.“En el último tiempo hubo iniciativas de desarrollo e inversión que quedaron frenadas en las complejas matrices de toma de decisiones de UHG. Hay que tener en cuenta que la compañía se traspasó desde un actor global a un operador local, lo cual cambia la mirada para mejor en cuanto a la evaluación de oportunidades. El cambio de propiedad ayudará a la búsqueda de iniciativas más productivas, por lo que un conjunto de proyectos nuevos ahora se podrían mover más rápido”, opinó un directivo de la competencia.
Otro ejecutivo de la industria espera que de parte de Moneda y Linzor “exista una gran motivación y entusiasmo por aprovechar oportunidades para generar valor, como iniciativas de crecimiento en nuevos sectores de la ciudad o segmentos socioeconómicos”. En el sector no descartan que haya noticias al respecto antes del cierre de este año, incluso dentro de las próximas dos semanas.
En los meses previos, el grupo realizó una serie de cambios gerenciales. A partir del 1 de octubre, se suprimió el cargo de gerente general de prestadores y los principales ejecutivos del área pasaron a reportar directamente al country manager en Chile, Nicolás Cabello. Además, José Ignacio Valenzuela asumió como gerente general de Clínica Santa María en reemplazo de Gustavo Ross, quien pasó a encabezar Inverclinsa, firma que agrupa las clínicas Ciudad del Mar y Biobío, además de Home Medical Clinic. En tanto, Cristián García permaneció al frente de Red Dávila.
¿Cabe esperar cambios relevantes en esa estructura? Al interior del holding predomina la visión de que no se realizarán grandes movimientos, al menos en una primera etapa, y que la transición será un “proceso fluido y coordinado”. Esta expectativa se sustenta en la relación establecida durante los últimos meses con los futuros controladores, quienes “han sido muy profesionales y respetuosos en su aproximación y enfoque”, según describió un ejecutivo.
La alta deuda de Fonasa
Entre los desafíos que enfrenta el área prestadora destaca la creciente deuda de Fonasa con Red Dávila. Los beneficiarios del seguro público representan el 60% de los más de 3 millones de personas que anualmente atienden sus clínicas en Recoleta y La Florida, los establecimientos privados que realizan el mayor número de atenciones en convenios públicos.
Actualmente, esa deuda hospitalaria asciende a $ 73 mil millones, un monto que se aproxima al registro histórico de $ 76 mil millones adeudados en 2023. En esa oportunidad, la situación derivó en acciones judiciales por parte de la red y culminó con un acuerdo durante el Gobierno anterior.
Te recomendamos
Contenido recienteVER MÁS
Isapres cierran el primer semestre con ganancias por $ 32.794 millones, pero mayores costos golpean sus resultados entre abril y junio
Consalud y Colmena lideraron las utilidades de la industria, mientras que Vida Tres y Esencial fueron las únicas aseguradoras que cerraron la primera mitad del año con números rojos.
Reajuste del sector público: gobierno logra acuerdo con 13 de los 16 gremios y pacta alza salarial de 4,6% nominal
El incremento de las remuneraciones se materializará en dos etapas y el protocolo contempla una cláusula que permitirá elevar el porcentaje acordado en caso de que la inflación de noviembre supere las proyecciones.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete