Consejo para directores ejecutivos: lean un libro

Los usuarios de redes sociales se regocijaron con las duras críticas que publicó una octogenaria sobre Elon Musk. “Es curioso que un hombre tan rico nunca publique nada que indique que disfruta las cosas que prácticamente todo el mundo aprecia”, dijo la reconocida autora Joyce Carol Oates en X. “Escenas de la naturaleza, de su perro o gato, elogios para una película, música o un libro (aunque dudo que lea); orgullo por los logros de un amigo o familiar; condolencias por alguien que ha fallecido; afición por los deportes, elogios para su equipo favorito; referencias a la historia. De hecho, parece totalmente inculto y poco educado”.

La publicación dio en el clavo. “¡Oates es una mentirosa perezosa… y abusa de los puntos y comas!”, respondió el director ejecutivo de Tesla. En otra publicación, calificó su trabajo de “tontería pretenciosa y laboriosa”.

Si Elon Musk es “inculto”, la culpa podría ser una falsa dicotomía entre literatura y negocios.

No es la primera vez que figuras culturales acusan al mundo empresarial de filisteísmo. En su libro Cultura y Anarquía, el autor victoriano Matthew Arnold escribió sobre la “dulzura y la luz” -o la belleza y la inteligencia- como la antítesis del filisteísmo de los industriales, comerciantes y banqueros materialistas. “Quien trabaja para la maquinaria”, insinuó Arnold, “trabaja para el odio, trabaja solo para la confusión”.

Los autores también han ignorado el abundante drama del mundo empresarial. Durante la crisis financiera, Howard Davies, el exregulador financiero, lamentó que los autores británicos estuvieran “más preocupados por la vida fuera del horario laboral y por sus asuntos personales” que por los bancos y los bufetes de abogados. Sin embargo, parece que esto cambió con novelas como The Startup Wife (La esposa emprendedora) de Tahmima Anam y Drayton and Mackenzie de Alexander Starritt.

De hecho, Musk ha reconocido la influencia de la ciencia ficción en su formación, declarándole a la revista Rolling Stone: “Los libros me criaron. Libros, y luego mis padres”. La serie Fundación de Isaac Asimov fue especialmente influyente. Musk dijo que tenía “un claro paralelismo con Historia de la decadencia y caída del Imperio romano de Edward Gibbon. La lección que extraje es que uno debe intentar emprender las acciones que tengan más probabilidades de prolongar la civilización, minimizar la probabilidad de una época oscura y reducir su duración”.

Christian de Cock, profesor de estudios organizacionales en la Copenhagen Business School, señala que el autor de ciencia ficción Iain Banks es citado como influencia por destacadas figuras del sector tecnológico, como Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y Demis Hassabis, de Google DeepMind, además del propio Musk.

Afirma que a medida que se desarrollan escenarios utópicos -o distópicos- en las tramas de ficción, dicha ficción puede ayudarnos a “comprender los complejos problemas que plantea la integración de sistemas de IA en nuestras empresas y en la sociedad”.

En una época en la que los líderes empresariales parecen estar constantemente apagando incendios, con poco tiempo para desconectarse, resulta aún más importante que los emprendedores y directores ejecutivos reserven tiempo para leer libros. Leer no solo proporciona el placer de la literatura y la desconexión, sino que también puede mejorar el desempeño de los directores ejecutivos.

Carolyn Dewar, socia sénior de McKinsey, descubrió este denominador común mientras realizaba investigaciones para su libro Un director ejecutivo para todas las estaciones. En entrevistas con 83 líderes empresariales, muchos afirmaron priorizar el tiempo dedicado a cultivar su “curiosidad”, en contraposición al escapismo y la búsqueda de un equilibrio entre la vida laboral y personal. Satya Nadella, de Microsoft, reserva un día al mes para leer. Otros hablaron de leer “de todo: ficción, poesía, no solo libros de negocios. Era un momento para conectar consigo mismos y generar ideas”.

Amy Gallo, editora colaboradora de Harvard Business Review, afirma que la ficción anima a los líderes empresariales a sentirse cómodos con la incertidumbre. Los libros de negocios tratan de ayudar a las personas a descubrir algo. Suelen tener una conclusión. En los libros de ficción, la lección no es tan clara. Las obras de teatro y las novelas permiten comprender la naturaleza humana en toda su complejidad.

¿Quién sabe si la lectura tendrá importancia en la vida de los futuros directores ejecutivos? El gusto por los libros está disminuyendo entre los jóvenes.

En la entrega del Premio Booker, la autora Penelope Lively pronunció un discurso sobre la importancia de los libros para los niños, no solo por razones académicas, sino también por “el entorno mental” que les permite comprender “el bien y el mal, los imperativos morales y las posibilidades sociales”. Esperemos que los niños con mentalidad emprendedora tomen nota.