Detrás de la foto: Quiroz, Alvarado y el fin del paro camionero

Hacia el miércoles, el biministro le advirtió al Mandatario que iba a traer a los dirigentes a La Moneda a cerrar el acuerdo.

Ha sido comentadísima y tiene una explicación. En la imagen del cierre del acuerdo con los camioneros (jueves 12, 19:52 horas) en La Moneda, los dirigentes agradecían y abrazaban al biministro Claudio Alvarado, mientras varios de los presentes aplaudían. Pero no el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: se guardaba un papel en la chaqueta y sólo recibía un apretón de manos y un abrazo del Número Dos. Siempre serio.

El comidillo fue que acusaba el golpe de tener que abrir a contrapelo la billetera fiscal, en medio de una también ruda tramitación del Presupuesto. El vocero Gonzalo Arenas se hizo cargo de una eventual molestia suya: “Somos un Gobierno y nuestras medidas y nuestras decisiones son una sola” (...) ”No hubo divisiones”.

¿Qué le pasó a Quiroz? Se sabe que por un lado le pasó la cuenta el cansancio de la maratón en el Congreso, de donde tuvo que volver. Lo hizo por llamado del Presidente para que se uniera al tramo final de las tratativas que comandaba Alvarado en La Moneda. En el camino pudo hablar con dirigentes camioneros. Como debió estar a dos bandas entre Valparaíso y Palacio, en otro de los pasajes -de madrugada- él agradeció a los parlamentarios que le dieran la anuencia para partir a “las negociaciones que tuve que asumir en Santiago”.

También hay que entender al personaje. Una versión sostiene que es difícil que el jefe de Hacienda se muestre contento cuando hay que ceder con un desembolso fiscal que, hasta donde se calculaba el viernes en Hacienda, alcanzaría unos US$ 700 millones (dentro del rango de los US$ 500 y US$ 900). E insisten en que el resultado fue exitoso.

Aunque en el Gobierno recalcan que entre ambos ministros hubo buen ambiente y sin roces, eso no obsta que la dura negociación importaba tensión por dos cosas: la natural derivada de que un acuerdo que urgía demasiado a Palacio necesitaba recursos, y porque para los camioneros -y eso en el Ejecutivo no lo niegan- todo esto en parte era culpa del bencinazo.

Incluso, hay quienes observan que Alvarado se debió hacer cargo de un problema que en rigor no era suyo, aunque otros recalcan que él asumió en su día esa polémica medida del Gobierno. El problema, apuntan, es que el paro puso al Gobierno contra la pared y se acababa el tiempo… por haber reaccionado tarde.

Hacia el miércoles, el biministro le advirtió al Mandatario que iba a traer a los dirigentes a La Moneda a cerrar el acuerdo. La presión era triple. Uno, dar una señal ese mismo día en que se avanzaba, aunque se sellara el jueves. Dos, que el tema quedara resuelto antes del viernes, día en el que Kast partía a Asia. Ahí hay apreciaciones distintas respecto de cuánto peligraba la gira. Y tres -y esto preocupaba tanto o más que el viaje- que si no se cerraba para el viernes, para el lunes sería no sólo más caro, sino que casi inmanejabale.

Con Quiroz conversaron el asunto más de una vez: unas, para ponerlo al tanto de los avances y que vieran los costos asociados; otras, para marcar que era la hora de la política, con sus códigos, formas y sus costos, y que cualquier peso ahorrado no valía el riesgo.

A la hora del punto de prensa, trascendió que Quiroz fue de la idea que se sumaran Juan Araya (CNDC) y Sergio Pérez (CNTC). Alvarado se opuso para no arriesgar el acuerdo con los otros grupos.

Como sea, Quiroz se sumó con su equipo desplegado, desde el subsecretario Sebastián Vallebona y su jefe de gabinete Rudy Canales, hasta un pelotón de asesores. Mañana lunes comenzará a las 7AM con su equipo antes de volver a zambullirse en el Presupuesto.