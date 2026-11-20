Poco después de que Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin concluyeran esta semana su cumbre trilateral, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó la reunión como un “acontecimiento histórico que pasará a los anales de la historia”.



Las conversaciones celebradas el jueves en Shenzhen, que abarcaron desde el desarme nuclear hasta la inmunidad de los líderes frente a los procesos judiciales internacionales, supusieron un triunfo diplomático que había dado lugar a una “declaración de paz mundial”, declaró Wang en una rueda de prensa celebrada a última hora de la noche en el centro tecnológico del sur de China.



Para Xi, la cumbre supuso el punto álgido de un año en el que ha conseguido atraer a Trump, su mayor rival, a su órbita junto a Putin, el vecino más peligroso de China, al tiempo que ha puesto de manifiesto la estabilidad de Pekín en un mundo sacudido por los aranceles estadounidenses y las guerras en Ucrania e Irán.



Para Putin, la cumbre supuso la elevación a un estatus de igualdad con los líderes de las dos superpotencias mundiales, tras años de ser considerado casi un paria a raíz de su invasión de Ucrania en 2014. Trump, por su parte, consolidó su “amistad” con sus rivales autoritarios, pero salió de la cumbre con su prestigio mermado, según los analistas.



“Xi sale reforzado tras haber proyectado ante todos su visión de un orden centrado en China”, afirmó Julian Gewirtz, historiador especializado en China de la Universidad de Columbia y autor del boletín “Paper Tiger”.

Destacó la cuidadosa puesta en escena de la cumbre por parte de China, en la que Xi guió a sus invitados a través de la suntuosa residencia oficial “Kylin Villa” antes de presidir las conversaciones en mesa redonda.



“La disposición de los asientos presentaba al presidente estadounidense como uno de los dos invitados en un mundo convocado por Pekín”, afirmó Gewirtz. “Puede que Trump se imagine a sí mismo como la figura central, pero Pekín se aseguró de que la imagen transmitida contara una historia diferente”.



Aunque la cumbre trilateral, celebrada al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), integrado por 21 miembros, eclipsó la reunión más amplia, Xi se preocupó por mantener reuniones bilaterales con los líderes de los demás países de la APEC, en un momento en que China amplía su influencia sobre su red comercial.



Xi, Trump y Putin también mantuvieron reuniones bilaterales entre ellos. Sin embargo, la retórica grandilocuente de la cumbre trilateral contrastaba radicalmente con la realidad sobre el terreno.

Si bien el comunicado de China hablaba de la necesidad de “defender el diálogo y la consulta” y afirmaba que “los desacuerdos entre las grandes potencias son inevitables”, dio un trato diplomático muy frío a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.



La líder japonesa, cuyas declaraciones sobre Taiwán el año pasado provocaron un enfriamiento diplomático con Pekín, fue recibida en el aeropuerto por un diplomático jubilado y sólo recibió un apretón de manos superficial por parte del mandatario chino.



Las conversaciones trilaterales también sirvieron a los intereses políticos internos de Xi, reforzando su prestigio en la escena internacional mientras se prepara para asegurarse un cuarto mandato de cinco años como secretario general del Partido Comunista, en el poder, el año que viene. Aunque no se conoce a ningún rival, el congreso quinquenal del partido siempre supone un momento políticamente delicado en China.



Por este motivo, mantener la relación entre EE.UU. y China por el buen camino era el objetivo principal de Xi, según afirmó Ryan Hass, experto en China del centro de estudios Brookings Institution.



“Trump no da señales de buscar una confrontación con Xi o con Putin. Más bien, se está regodeando en el resplandor del cálido respeto que está recibiendo de ambos líderes”, señaló Hass.



Sin embargo, la estrategia de Xi de asociarse tan estrechamente con Trump y Putin era arriesgada, según los analistas. Éstos habían bautizado la reunión como “Yalta 2.0”, en referencia a la cumbre de 1945 entre EEUU, Gran Bretaña y la Unión Soviética que decidió el orden de la posguerra.





Pekín quería transmitir el mensaje de que China, Rusia y EE.UU., miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, estaban comprometidos con la “defensa del orden internacional de la posguerra”, señaló Wang Yiwei, de la Universidad Renmin.



Pero los compañeros de Xi en el siglo XXI son mucho menos poderosos y están en una posición mucho menos segura que Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin.



Trump se ha visto debilitado en el ámbito nacional por las contundentes victorias de los demócratas en las elecciones de mitad de legislatura de EEUU, aunque no en materia de política exterior, mientras que tanto él como Putin se encuentran sumidos en guerras que parecen incapaces de ganar. A pesar de los discursos sobre la paz mundial, Putin amenazó inmediatamente a Ucrania al abandonar el recinto.



La declaración conjunta sólo contenía promesas vagas, como reformar la ONU y acordar no librar una guerra nuclear. Como muestra de la fragilidad del acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang, recurrió a tópicos cuando se le preguntó por los mecanismos de seguimiento.



“China colaborará con Rusia y Estados Unidos para aplicar plenamente el consenso alcanzado en la cumbre . . . y trabajaremos conjuntamente por un mundo mejor”, afirmó.



La rivalidad entre EEUU y China en ámbitos como la inteligencia artificial -con Washington imponiendo controles al acceso remoto a sus chips por parte de empresas chinas apenas unos días antes de la cumbre- también supone una amenaza para la relación general.



Ambas partes se han quejado de que la otra no está cumpliendo sus compromisos en el marco de la tregua en la guerra comercial que Trump y Xi acordaron en Corea del Sur en octubre del año pasado.



“La frágil tregua podría estar resquebrajándose”, señaló Bonnie Glaser, experta en China del German Marshall Fund, y añadió que era “difícil creer que el deseo de Xi de mantener la estabilidad en las relaciones con EEUU prevalezca sobre su necesidad de no parecer débil ante su opinión pública en vísperas del XXI Congreso del Partido, que se celebrará dentro de apenas un año”.



La visión de las grandes potencias sopesando entre ellas los asuntos mundiales también inquietaría a otros países y bloques, como la UE, según los analistas.



“Las potencias medianas y pequeñas siempre prefieren un sistema internacional de carácter multilateral porque ese sistema se basa, en teoría, en la igualdad política y soberana regida por reglas y normas”, afirmó Zhang Baohui, profesor de ciencias políticas en la Universidad Lingnan de Hong Kong.



“El sistema de concierto de grandes potencias, por supuesto, deja a las potencias medianas y pequeñas al margen”.



Sin embargo, los académicos chinos argumentaron que la narrativa de “Yalta” era engañosa. En lugar de confabularse entre sí, la reunión demostró que los tres países, en particular EEUU y China, podían cooperar pacíficamente, contrarrestando la narrativa predominante de la “competencia entre grandes potencias”.



“Esto demuestra que, si las grandes potencias como China, Estados Unidos y Rusia pueden sentarse juntas y analizar realmente los retos comunes, el mundo entero saldrá mucho mejor parado”, afirmó Wang Dong, investigador sénior de la Universidad de Pekín.



Añadió que las quejas de los europeos y otros sobre la cumbre trilateral, sobre todo en cuanto a que pudiera abordar problemas como el de Ucrania, parecían una muestra de envidia: “No eres capaz de resolver un problema por ti mismo, pero cuando alguien más intenta hacerlo, entonces empiezas a criticarlo”.