El verdadero desafío

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 11:09 hrs.

Señor Director

A propósito del debate en torno a la Ley Más Mujeres en Directorios —y de una columna publicada recientemente en DF— conviene despejar un punto central: el principal obstáculo para que más mujeres accedan a roles de directoras no es su falta de preparación, sino su invisibilización dentro de estructuras y culturas organizacionales que históricamente han limitado su acceso.
No se requieren doctorados ni trayectorias académicas excepcionales para ser un buen director o directora. Estos espacios requieren criterio, experiencia relevante, independencia de juicio y capacidad de influencia. Sin embargo, a las mujeres se les exige con frecuencia demostrar credenciales adicionales para compensar un acceso que no está igualmente disponible.
La evidencia lo respalda. Como ha señalado la académica Renée Adams– quien visitó Chile en el marco del Summit REDMAD 2025–, el problema no es la falta de personas capacitadas, sino sistemas de selección que reproducen redes cerradas y sesgos culturales. Muchas mujeres no son descartadas: simplemente no son consideradas.
Las cuotas pueden ayudar, pero no resuelven el fondo del problema.

María Ana Matthias
Presidenta REDMAD

